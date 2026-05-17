На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські силовики розпочали примусове вилучення гладкоствольної зброї у місцевих мисливців для війни проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Вилучення зброї у мисливців на окупованій частині Запоріжжя

Зазначається, що російські силовики подають вилучення зброї у мисливців на окупованій частині Запоріжжя як “добровільну та благодійну передачу”.

Зараз дивляться

Проте Центр національного спротиву має інформацію про те, що насправді зброю відбирають під тиском та погрозами кримінальних справ.

Повідомляється, що у Мелітополі окупанти вже заявили про передачу 14 одиниць мисливської зброї російським військовим.

– Формально участь у такій “акції” називають добровільною, однак власникам прямо натякають, що у разі відмови можуть виникнути “проблеми” з Росгвардією та окупаційною поліцією, – йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел, російські силовики намагаються залякати мисливців можливими перевірками, обшуками та відкриттям кримінальних проваджень за “незаконне зберігання” чи інші надумані порушення.

Саме тому більшість власників вимушено погоджуються на передачу зброї окупантам, стверджує Центр національного спротиву.

Там додали, що російська армія має наміри використовувати гладкоствольну зброю для боротьби з FPV-дронами на фронті, оскільки має великі втрати та нестачу спеціалізованого обладнання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.