За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 242 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Вчера противник совершил 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8 065 дронов-камикадзе и совершил 2 716 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

Ситуация в Украине на 18 мая 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес 7 авиационных ударов с применением 14 КАБ, осуществил 95 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — с применением РСЗО. Зафиксировано пять штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилепка, Двуречанское, Старица, Ветеринарное и в сторону Избицкого, Зыбино, Терновой, Охримовки и Колодязного.

На Купянском направлении враг атаковал дважды, в сторону Петропавловки и Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Ямполь, Дробышево и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закитного и Николаевки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки, вблизи Константиновки, Иванополье, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Шахматного, Софиевки и в направлении Свободного, Кучеров Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Ивановка, Новое Шахово и в сторону Мирного, Белицкого, Сергеевки и Новопавловки.

На Александровском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка, Доброполье, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки, Староукраинки, Железнодорожного, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья и Степногорска.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 18 мая 2026 года

личного состава — около 1 350 010 (+1 220);

танков — 11 939 (+1);

боевых бронированных машин — 24 583 (+5);

артиллерийских систем — 42 262 (+47);

РСЗО — 1 792 (+2);

средств ПВО — 1 386 (+2);

самолетов — 437;

вертолетов — 353 (+1);

наземных робототехнических комплексов — 1 415 (+5);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 297 057 (+1 603);

крылатых ракет — 4 628;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 97 338 (+220);

специальной техники — 4 200 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.

