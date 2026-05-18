Карта боевых действий на 18 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 242 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Вчера противник совершил 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 8 065 дронов-камикадзе и совершил 2 716 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 — из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Ситуация в Украине на 18 мая 2026 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес 7 авиационных ударов с применением 14 КАБ, осуществил 95 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — с применением РСЗО. Зафиксировано пять штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилепка, Двуречанское, Старица, Ветеринарное и в сторону Избицкого, Зыбино, Терновой, Охримовки и Колодязного.
На Купянском направлении враг атаковал дважды, в сторону Петропавловки и Купянска-Узлового.
На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Ямполь, Дробышево и Заречное.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закитного и Николаевки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки, вблизи Константиновки, Иванополье, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Шахматного, Софиевки и в направлении Свободного, Кучеров Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Ивановка, Новое Шахово и в сторону Мирного, Белицкого, Сергеевки и Новопавловки.
На Александровском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка, Доброполье, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки, Староукраинки, Железнодорожного, Гуляйпольского и Чаривного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья и Степногорска.
На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 18 мая 2026 года
- личного состава — около 1 350 010 (+1 220);
- танков — 11 939 (+1);
- боевых бронированных машин — 24 583 (+5);
- артиллерийских систем — 42 262 (+47);
- РСЗО — 1 792 (+2);
- средств ПВО — 1 386 (+2);
- самолетов — 437;
- вертолетов — 353 (+1);
- наземных робототехнических комплексов — 1 415 (+5);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 297 057 (+1 603);
- крылатых ракет — 4 628;
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 97 338 (+220);
- специальной техники — 4 200 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.