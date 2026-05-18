Минулої доби на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу.

Зараз дивляться

Крім того, залучив для ураження 4 851 дрон-камікадзе та здійснив 1 994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 18 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.