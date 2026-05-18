Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 18 травня: ЗСУ знищили 1 220 окупантів та гелікоптер
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 220 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 18 травня 2026
- особового складу – близько 1 350 010 (+1 220);
- танків – 11 939 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 583 (+5);
- артилерійських систем – 42 262 (+47);
- РСЗВ – 1 792 (+2);
- засобів ППО – 1 386 (+2);
- літаків – 437;
- гелікоптерів – 353 (+1);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603);
- крилатих ракет – 4 628;
- кораблів / катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 97 338 (+220);
- спеціальної техніки – 4 200 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.
