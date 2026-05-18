Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 220 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 18 травня 2026

  • особового складу – близько 1 350 010 (+1 220);
  • танків – 11 939 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 583 (+5);
  • артилерійських систем – 42 262 (+47);
  • РСЗВ – 1 792 (+2);
  • засобів ППО – 1 386 (+2);
  • літаків – 437;
  • гелікоптерів – 353 (+1);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603);
  • крилатих ракет – 4 628;
  • кораблів / катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 97 338 (+220);
  • спеціальної техніки – 4 200 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Нічна атака на Одесу: пошкоджено будинки, садок, серед постраждалих – дитина
Атака на Одесу 18 травня 2026

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.