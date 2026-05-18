Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 220 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 18 травня 2026

особового складу – близько 1 350 010 (+1 220);

танків – 11 939 (+1);

бойових броньованих машин – 24 583 (+5);

артилерійських систем – 42 262 (+47);

РСЗВ – 1 792 (+2);

засобів ППО – 1 386 (+2);

літаків – 437;

гелікоптерів – 353 (+1);

наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603);

крилатих ракет – 4 628;

кораблів / катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 97 338 (+220);

спеціальної техніки – 4 200 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

