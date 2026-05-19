У середу, 20 травня, не застосовуватимуть графіки відключення електропостачання на території України.

Графіки відключення світла на 20 травня не діятимуть

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

За інформацією компанії, не планують застосовувати графіки відключення електрики по Україні у середу, 20 травня.

Зараз дивляться

Водночас в Укренерго закликають споживачів обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – у період з 18:00 до 22:00.

Яка ситуація в енергосистемі України

Станом на ранок 19 травня, були знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів.

За даними Укренерго, ясна погода у багатьох регіонах України зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Крім цього, у компанії просять людей споживати електроенергію ощадливо. В Укренерго наголошують, що не варто вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.