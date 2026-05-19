Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 19 травня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 144 керовані авіабомби.
Зараз дивляться
Крім того, задіяв для ураження 6 080 дронів-камікадзе та здійснив 2 298 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.