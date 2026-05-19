Минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 144 керовані авіабомби.

Зараз дивляться

Крім того, задіяв для ураження 6 080 дронів-камікадзе та здійснив 2 298 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.