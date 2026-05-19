Правоохоронці на Прикарпатті викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Незаконний відбір газу на Прикарпатті: що відомо

За його словами, організатором злочинної схеми слідство вважає керівника приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин і використовувало державну газотранспортну систему для транспортування видобутого газу.

Встановлено, що до реалізації протиправної діяльності фігурант залучив трьох своїх підлеглих.

– Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням Оператора ГТС України. За даними слідства, з січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу, – поінформував генпрокурор.

Слідство встановило, що зловмисники за допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії.

У результаті електронний обчислювач фіксував спотворені показники щодо обсягів спожитого газу.

Фактично природний газ незаконно відбирався з мережі та реалізовувався на ринку як власний ресурс.

Унаслідок протиправних дій держава недоотримала понад 8 млн кубометрів газу. Загальна сума встановлених збитків перевищує 203 млн грн.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів та повідомили їм про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокурори готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вони наполягатимуть на визначенні застави в розмірі завданих державі збитків – 203 млн грн.

Фото: Руслан Кравченко

