На Прикарпатті викрили схему розкрадання газу з державної ГТС на 203 млн грн
- На Прикарпатті внаслідок незаконного відбору з ГТС недоотримано понад 8 млн кубометрів газу.
- Усі фігуранти затримані, їм повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Правоохоронці на Прикарпатті викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Незаконний відбір газу на Прикарпатті: що відомо
За його словами, організатором злочинної схеми слідство вважає керівника приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин і використовувало державну газотранспортну систему для транспортування видобутого газу.
Встановлено, що до реалізації протиправної діяльності фігурант залучив трьох своїх підлеглих.
– Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням Оператора ГТС України. За даними слідства, з січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу, – поінформував генпрокурор.
Слідство встановило, що зловмисники за допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії.
У результаті електронний обчислювач фіксував спотворені показники щодо обсягів спожитого газу.
Фактично природний газ незаконно відбирався з мережі та реалізовувався на ринку як власний ресурс.
Унаслідок протиправних дій держава недоотримала понад 8 млн кубометрів газу. Загальна сума встановлених збитків перевищує 203 млн грн.
Правоохоронці затримали всіх фігурантів та повідомили їм про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Прокурори готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вони наполягатимуть на визначенні застави в розмірі завданих державі збитків – 203 млн грн.
