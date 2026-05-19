Росія у 2026 році продовжить спроби вийти на адміністративні кордони Донецької області та розвивати наступ у районі стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Однак найближчими місяцями окупанти не зможуть виконати поставлені Кремлем завдання, вважають в Офісі президента.

Про це заявив заступник керівника ОП Павло Паліса в інтерв’ю 24 Каналу.

Зараз дивляться

Плани Росії на фронті: що заявив Паліса

За словами Павла Паліси, російські війська продовжать концентрувати основні зусилля на Донеччині.

Зокрема, окупанти намагатимуться вийти на адміністративні кордони області, а також активізують наступальні дії на Запорізькому напрямку — поблизу стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Паліса зазначив, що російське командування постійно коригує свої плани, однак наразі не виконало жодного із поставлених дедлайнів.

За його словами, до кінця квітня російські війська мали захопити Костянтинівку, однак залишаються далекими від цієї мети.

Крім того, окупанти отримали завдання створити умови для штурму Краматорсько-Слов’янської агломерації наприкінці травня або на початку червня.

— Я не вірю в те, що в найближчі 3–4 місяці росіяни будуть спроможні виконати поставлені завдання. Завдання вийти на адміністративний кордон Донецької області до початку вересня вони також не виконають, — заявив Паліса.

Він також припустив, що навіть до кінця 2026 року окупанти навряд чи зможуть повністю реалізувати ці плани.

Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомляв, що російська армія вже перейшла до активної фази весняно-літньої наступальної кампанії.

За його словами, зараз війська РФ перебувають у фазі активного витрачання ресурсів, а не накопичення резервів.

Трегубов також зазначав, що окупанти дедалі рідше використовують важку бронетехніку через її низьку ефективність проти сучасних засобів ураження, зокрема дронів.

Водночас на фронті фіксують надзвичайно високу концентрацію безпілотників, а найближчим часом може зрости застосування наземних роботизованих комплексів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.