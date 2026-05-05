На отдельных участках украинско-белорусской границы зафиксирована необычная активность со стороны Беларуси. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, наблюдалась довольно необычная активность на отдельных участках границы между Украиной и Беларусью. Он подчеркнул, что все такие сигналы внимательно отслеживаются и контролируются, а в случае необходимости Украина готова реагировать.

Глава государства подчеркнул, что Украина и в дальнейшем остается готовой защищать свой суверенитет и безопасность граждан, а также предостерег от любых попыток втягивания третьих сторон в агрессивные действия против страны.

Будет ли наступление из Беларуси и вероятно ли внезапное вторжение, Факты ICTV выясняли у экспертов.

Возможно ли наступление из Беларуси: что происходит на границе

Лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко сообщил в своем Telegram-канале:

— Что касается Беларуси — все их действия в приграничной зоне фиксируются; на данный момент с той стороны возможны разве что мелкие провокации, которые обойдутся дороже именно белорусской стороне. Не более того. Поэтому белорусам лучше их не совершать.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии для Фактов ICTV отметил, что пока не видит признаков прямой угрозы масштабного наступления с территории Беларуси. По его словам, на данный момент там отсутствует достаточная концентрация российских войск, которая была бы необходима для подобной операции.

В то же время Фесенко не исключает возможности отдельных провокаций со стороны Беларуси, однако считает такой сценарий маловероятным. Он пояснил, что нынешняя активность вокруг белорусского направления может быть связана прежде всего с политическими сигналами со стороны Александра Лукашенко.

По словам Фесенко, Лукашенко пытается продемонстрировать Владимиру Путину свою готовность к сотрудничеству и поддержке, в частности в контексте российских атак на Украину. Поэтому вблизи украинской границы наблюдается активность, а также используется различная техника (например, воздушный шар), которая может быть задействована для обеспечения российских операций.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов оценил на своем канале в YouTube вероятность вторжения со стороны Беларуси, а также риски нового наступления на Киев.

По словам Сазонова, в непосредственной близости от границы, примерно в нескольких километрах, в течение длительного времени фиксировалось присутствие двух вертолетов. Вероятно, это была разведка, которая что-то наблюдала.

Если смотреть формально с точки зрения военной науки, Беларусь действительно может готовиться к потенциальным действиям. Но это связано и с тем, что на восточных направлениях, в частности в Донецкой области, российские силы не имеют значительных успехов и несут большие потери. Продвижение там фактически заблокировано, и ни одно из ключевых направлений — ни Запорожское, ни Купянское, ни Харьковское — не дает стратегического результата.

В таких условиях возникает вопрос, как заставить Украину пойти на уступки. По мнению военного ВСУ, единственный реальный инструмент давления — это угроза столице. Она географически близка, и мы уже видели это в 2022 году. Однако сейчас ситуация иная, и это понимают как в Киеве, так и в Москве.

Готовится ли Беларусь к нападению на Украину

По словам Сазонова, что касается Беларуси, то там действительно обустраивают позиции для артиллерии вблизи границы. Это может свидетельствовать о подготовке к возможным ударам, но само по себе еще не является прямым доказательством наступления.

Также там строят дороги к границе, что улучшает логистику, и это тоже можно трактовать как элемент подготовки. Обсуждается и мобилизация офицеров запаса, но это скорее формальный ресурс, который существенно не усиливает боеспособность.

Как рассказал Сазонов, численность белорусской армии оценивается примерно в 50 тысяч реально боеспособного личного состава, плюс отдельные подразделения спецназначения.

Однако армия в основном не имеет боевого опыта. По мнению эксперта, без поддержки российских войск она не представляет критической угрозы для масштабного вторжения.

Для наступления требуется формирование ударных группировок, техника, логистика, медицинское обеспечение — и все это невозможно скрыть. Современные средства разведки, в частности дроны и спутники, позволяют быстро фиксировать любое перемещение войск. Даже в случае подготовки к наступлению это станет заметно заранее, и у Украины будет время на реагирование.

Возможно ли внезапное наступление из Беларуси

По мнению Сазонова, любое внезапное вторжение в нынешних условиях практически невозможно. Все крупномасштабные операции этой войны строились на факторе неожиданности, а его утрата означает значительное снижение шансов на успех.

Как рассказал Сазонов, украинские позиции активно укреплялись с 2022 года. Там стоят опытные подразделения, проводились минирование, обустройство оборонительных линий. Большие силы противника в случае наступления быстро увязнут в этих укреплениях. Возможны лишь действия диверсионных групп, но “в эту игру можно играть вдвоем”.

Сазонов подытожил, что на данный момент серьезных признаков подготовки к масштабному вторжению нет. Украинские силы готовы реагировать, а любое перемещение войск противника будет замечено заранее.

Зачем Беларусь проводит работы на границе

Фесенко также обратил внимание на то, что наибольшее беспокойство вызывает создание или укрепление инфраструктуры в приграничной зоне. Он считает, что потенциально эта инфраструктура может быть использована в будущем.

— На данный момент прямой угрозы нападения нет, но риски могут возрасти в случае проведения совместных российско-белорусских военных учений, в зависимости от масштаба задействованных сил и их структуры, — подчеркнул Фесенко.

Несмотря на это, по его мнению, на сегодняшний день официальные оценки украинского военного командования также свидетельствуют об отсутствии непосредственной угрозы наступления с территории Беларуси. Он подчеркнул, что провокационные действия не исключены, однако повторение сценария 2022 года пока выглядит маловероятным.

Комментируя вопрос строительства дорог и подготовки позиций вблизи границы, Фесенко отметил, что эти действия следует рассматривать в более широком политическом контексте. По его мнению, Александр Лукашенко одновременно проводит многовекторную политику, пытаясь улучшить контакты с Западом, в частности с Соединенными Штатами, и в то же время сохранять полную зависимость от России.

— Белорусский лидер заинтересован в восстановлении или улучшении отношений с Западом, однако вынужден демонстрировать лояльность Кремлю. Именно поэтому нынешняя активизация военной риторики и инфраструктурных мероприятий может быть элементом политического балансирования, — подчеркнул Фесенко.

Отдельно он отметил, что Лукашенко ранее уже использовал тему размещения российских вооружений, включая тактическое ядерное оружие, как инструмент демонстрации усиления роли Беларуси. В то же время Фесенко подчеркнул, что эти ресурсы фактически остаются российскими, а не белорусскими.

По мнению Фесенко, усиление военного сотрудничества между Минском и Москвой также может быть реакцией на настороженное отношение Кремля к контактам белорусских властей с Западом. В этом контексте демонстрация готовности поддерживать Россию является для Лукашенко способом снизить политические риски и сохранить баланс в отношениях с Кремлем.

Демонстрация готовности помочь Владимиру Путину — даже не сразу, а в перспективе — является способом подтвердить свою лояльность.

Таким образом белорусский лидер как бы посылает сигнал: “не волнуйтесь, я на вашей стороне, я не меняю политической ориентации и остаюсь союзником России”. Политолог охарактеризовал это как элемент двойной политики.

В то же время он считает, что сам Лукашенко хорошо осознает значительные риски войны против Украины, прежде всего для себя лично и для стабильности его режима.

Именно поэтому, по его мнению, если и возникнет реальная угроза использования территории Беларуси для нападения на Украину, то инициатива в таком случае исходит не от Лукашенко, а от Путина.

