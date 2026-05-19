Українські громадяни тепер можуть перевірити обмеження на виїзд за кордон онлайн у реальному часі.

Обмеження на виїзд за кордон: як перевірити

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, обмеження на виїзд за кордон онлайн та в реальному часі можна перевірити у новому сервісі – Особистий кабінет.

У ДПСУ розповіли, що сервіс дає можливість отримувати інформацію лише про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби.

– Сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи або інші борги), – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у Держприкордонслужбі, за окремими правилами перевіряються обмеження через воєнний стан (для чоловіків 18–60 років, осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів від 21.07.1995 №57). Водночас вони не відображаються в кабінеті.

У ДПСУ наголошують, що всі дані захищені, як передбачено законом України Про захист персональних даних. Зазначається, що сервіс не скасовує наявні обмеження, але дає можливість швидко виявити та усунути їх.

Найчастіше обмеження на виїзд стосуються батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Згідно зі ст. 6 закону України Про порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян, виїзд може бути тимчасово обмежено:

якщо людина ухиляється від виконання рішення суду;

має заборгованість зі сплати аліментів, підтверджену постановою виконавчої служби.

За інформацією Держприкордонслужби, раніше для отримання такої інформації доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою або особисто), а відповіді чекати кілька тижнів.

Щоб перевірити обмеження на виїзд за кордон, потрібно зайти на сервіс Особистий кабінет на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

Реєстрацію можна здійснити через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Авторизація виконується через вхід до особистого кабінету на порталі ДПСУ. Водночас система в реальному часі та автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ.

