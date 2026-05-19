Україна розпочала процес повернення видатних діячів, що були поховані за кордоном. Зокрема, йдеться про главу Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Андрія Мельника та його дружину Софію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

– Наші українські Герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов’язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома, – наголосив глава держави.

Президент уточнив, що наразі почався процес щодо голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії.

Також, за словами Зеленського, готуються рішення стосовно полковника Євгена Коновальця та інших визначних історичних постатей.

– Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз сфокусована зокрема на цьому завданні, – підсумував Зеленський.

У Люксембурзі у вівторок, 19 травня, відбулася церемонія ексгумації праху другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії.

Про це повідомив перший заступник голови Держкомтелерадіо та чинний голова ОУН Богдан Червак.

– Все відбулося відповідно до церемонії його поховання у 1964 році: троянди, прапор ОУН, молебень, тужливий спів, сльози. Але цього разу була одна суттєва відмінність: полковнику найвищу шану віддавала незалежна Україна, – сказав Червак.

Він зазначив, що на церемонію ексгумації прибули уповноважені представники української влади, зокрема Офісу президента, Міністерства закордонних справ та Українського інституту національної памʼяті.

Червак назвав ексгумацію праху Андрія Мельника історичною подією, оскільки “Україна не тільки повертає своїх героїв, а показує усьому світові, що історична пам’ять для неї – на першому місці”.

– Полковник Андрій Мельник із дружиною вирушили в Україну, – додав він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що видатних українців, могили яких розташовані за кордоном, планують перепоховати в Україні. Для цього у Києві мають створити Пантеон.

