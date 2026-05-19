Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 140 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 19 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 351 150 (+1 140);
  • танків – 11 940 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 584 (+1);
  • артилерійських систем – 42 340 (+78);
  • РСЗВ – 1 792;
  • засобів ППО – 1 386;
  • літаків – 437;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 426 (+11);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142);
  • крилатих ракет – 4 632 (+4);
  • кораблів / катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 97 600 (+262);
  • спеціальної техніки – 4 202 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.

