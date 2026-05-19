Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 140 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 19 травня 2026 року

особового складу – близько 1 351 150 (+1 140);

танків – 11 940 (+1);

бойових броньованих машин – 24 584 (+1);

артилерійських систем – 42 340 (+78);

РСЗВ – 1 792;

засобів ППО – 1 386;

літаків – 437;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 426 (+11);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142);

крилатих ракет – 4 632 (+4);

кораблів / катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 97 600 (+262);

спеціальної техніки – 4 202 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.