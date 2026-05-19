Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 19 травня: ЗСУ знищили 1 140 окупантів та 78 артсистем
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 140 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 19 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 351 150 (+1 140);
- танків – 11 940 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 584 (+1);
- артилерійських систем – 42 340 (+78);
- РСЗВ – 1 792;
- засобів ППО – 1 386;
- літаків – 437;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 426 (+11);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142);
- крилатих ракет – 4 632 (+4);
- кораблів / катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 97 600 (+262);
- спеціальної техніки – 4 202 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
