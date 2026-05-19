Цей місяць дав зміни в динаміці на користь України, оскільки вдається більше зберігати позиції та завдавати уражень по важливих об’єктах у Росії. Особливо значним є вплив далекобійних ударів проти Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 19 травня 2026 року.

Зеленський про удари по Росії

– Кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових: головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність, дії проти окупанта та російські штурми, – заявив Зеленський.

За словами президента, цей місяць дав зміни в динаміці на користь України, зокрема, ЗСУ більше зберігають позицій та завдають уражень.

Особливо значним є вплив далекобійних атак проти Росії, сказав Зеленський. Як зазначив президент, сьогодні він затвердив плани щодо української далекобійності на червень.

На думку Зеленського, необхідно творчо розвинути українські далекобійні удари, які показали свою силу в травні. Президент України подякував усім нашим воїнам за влучність.

Крім цього, також вони обговорили ситуацію на фронті, зокрема, на Покровському, Костянтинівському, Харківському та Запорізькому напрямках щодо ключових деталей.

Президент розповів, що визначив рішення, які треба реалізувати, тому Україна збільшуватиме постачання засобів у війська під ці запити.

Володимир Зеленський додав, що наземні роботизовані комплекси, дрони та окреме фінансування для бойових бригад залишаються незмінними пріоритетами України.

