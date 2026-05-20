Останнім часом в Україні відчувається нестача працівників. Це пов’язано і з мобілізацією, і з тим, що частина українців виїхала за кордон у пошуках безпеки. Через це окремі компанії просто не можуть закрити вакансії і змушені шукати людей за межами країни, залучаючи іноземних працівників.

Водночас у соцмережах і медіа часто з’являється інформація про нібито масовий приїзд трудових мігрантів в Україну. Але на практиці такі цифри часто перебільшені. Через це виникає багато спотвореної інформації, яка не завжди відповідає реальній ситуації на ринку праці.

Факти ICTV дізнавалися, чи відомо, скільки трудових мігрантів в Україні та як часто компанії отримують відмови у працевлаштуванні іноземців.

Скільки трудових мігрантів в Україні

Запрошують трудових мігрантів в Україну через кадровий дефіцит. Протягом 2025 року в Україні було видано понад 7,4 тис. дозволів на працевлаштування іноземних громадян. Окрім цього, ще більш як 2 тис. дозволів роботодавці продовжили для працівників, які вже працювали в країні раніше.

За даними Служби зайнятості, у 2025 році в Україні найбільшу кількість дозволів на працевлаштування отримали громадяни Туреччини — 1 070 дозволів.

Другим за обсягом став Узбекистан, адже громадянам цієї країни видали 852 дозволи. Майже стільки ж отримали громадяни Індії — 851 дозвіл на роботу в Україні.

Далі у списку йде Бангладеш, чиї громадяни отримали 600 дозволів. Від Азербайджану було оформлено 529 дозволів на працевлаштування.

Громадяни Китаю отримали 407 дозволів, а Пакистану — 369.

Також у переліку є Колумбія, громадянам якої видали 293 дозволи. Від Непалу надійшло 216 дозволів, ще 189 дозволів отримали громадяни Республіки Молдова.

Таким чином, основний потік трудових мігрантів, які отримували дозволи на роботу в Україні у 2025 році, припадає на країни Азії, тоді як європейські та латиноамериканські держави представлені значно менше.

Уже в першому кварталі 2026 року ця тенденція збереглася. За три місяці роботодавці оформили майже 2 тис. нових дозволів на роботу для іноземців, а ще понад 500 дозволів було продовжено.

За даними Державної служби зайнятості, від початку 2026 року найбільшу кількість дозволів на працевлаштування отримали громадяни Індії — 337 дозволів.

Другою в цьому переліку стала Туреччина, громадянам якої видали 219 дозволів. Далі йде Узбекистан із показником 209 дозволів.

Громадяни Пакистану отримали 149 дозволів на роботу, а Азербайджану — 143.

Китай посів шосту позицію, адже його громадянам видали 119 дозволів. Далі розташувався Бангладеш із 104 дозволами.

Громадяни Колумбії отримали 70 дозволів, а Республіки Молдова — 66.

У нижній частині списку — Вірменія, якій видали 57 дозволів, а також Велика Британія та США, громадяни яких отримали по 38 дозволів кожна.

Отже, на початку 2026 року серед іноземних працівників в Україні переважають громадяни країн Південної та Центральної Азії.

Трудові мігранти в Україні: де працюють іноземці

Трудові мігранти в Україні здебільшого знаходять роботу там, де найбільше бракує працівників. Передусім це будівництво — зведення житла, об’єктів інфраструктури та виконання дорожніх робіт.

Також іноземців дедалі частіше залучають у сфері торгівлі, логістики та транспорту. Вони працюють на складах, у доставці та перевезеннях, де постійно потрібні додаткові працівники. Частина мігрантів зайнята і у виробництві, зокрема в переробній та легкій промисловості.

Ще один поширений напрям — сфера послуг і громадського харчування. Тут іноземні працівники працюють у ресторанах, готелях та інших закладах із великим потоком відвідувачів. Загалом бізнес найчастіше залучає мігрантів у тих галузях, де робота має фізичний характер і відчувається постійний дефіцит кадрів.

