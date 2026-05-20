У ніч проти 20 травня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих об’єктах російських окупантів, зокрема по нафтопереробній та військовій інфраструктурі РФ.

Про результати операції повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по російських об’єктах 19-20 травня

Однією з головних цілей став НПЗ Лукойл-Нижегородоргсинтез у районі Кстова Нижньогородської області РФ. За даними Генштабу, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

Також українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3 у селищі Семибратово Ярославської області. Попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 тис. кубометрів. У Генштабі зазначили, що ця станція є важливим елементом системи транспортування нафти РФ та використовується для забезпечення військово-промислового комплексу країни-агресора.

Крім того, під удар потрапили пункти управління російських військ у Соледарі Донецької області, а також командно-спостережні пункти окупантів поблизу Любимівки на Херсонщині та Іванівського на Донеччині.

Сили оборони також уразили пункти управління ворожими безпілотниками в районах Піддубного і Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області та Єлізаветовки Курської області РФ.

Окремо повідомляється про удари по місцях зосередження особового складу російських військ у районі Новоукраїнки Запорізької області, а також у Мирному, Сніжному та Донецьку.

Також українські військові уразили склад боєприпасів окупантів у районі Маринівки Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Сіверськодонецьку Луганської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

