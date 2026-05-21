Під час засідання Радбезу ООН Андрій Мельник заявив, що російська агресія проти України супроводжується систематичними злочинами проти цивільного населення.

Мельник у Радбезі ООН: що заявив постпред України

Під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН щодо захисту цивільних у збройних конфліктах Андрій Мельник заявив, що війна Росії проти України “вирізняється жорстокістю та систематичним характером насильства”.

За словами дипломата, лише за перші чотири місяці 2026 року кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

— Перші чотири місяці цього року стали найсмертоноснішим періодом для українського цивільного населення за весь час, — наголосив Мельник.

Він заявив, що Росія посилила ракетні та дронові атаки проти мирного населення через неспроможність досягти успіхів на фронті.

Постпред України окремо звернув увагу на тактику так званих подвійних ударів, коли після першої атаки російські війська завдають повторного удару по рятувальниках і медиках.

Також Мельник заявив про практику “сафарі на людей”.

— Російські оператори дронів навмисно полюють і вбивають цивільних на вулицях, атакуючи звичайних людей, машини швидкої допомоги, а також гуманітарний транспорт, — сказав дипломат.

За його словами, Комісія ООН з розслідування щодо України вже кваліфікувала таку практику як злочини проти людяності.

Андрій Мельник закликав країни-члени ООН знайти політичний та юридичний механізм для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки.

Він наголосив, що без покарання за агресію та воєнні злочини міжнародні норми щодо захисту цивільного населення залишатимуться “порожніми словами”.

Також дипломат нагадав про незаконну депортацію понад 20 тис. українських дітей до РФ та систематичні катування й насильницькі зникнення на окупованих територіях.

Джерело : Укрінформ

