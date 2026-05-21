Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має наміру втягуватися у війну проти України, якщо щодо Білорусі не буде вчинено агресії. Водночас він наголосив, що у разі нападу країна діятиме спільно з Росією.

Про це Лукашенко сказав журналістам, коментуючи заяви про можливе втягнення Білорусі у війну, передає Белта.

Лукашенко про війну з Україною

За його словами, участь Білорусі у бойових діях можлива лише у випадку прямої агресії проти її території. Тоді, стверджує він, Мінськ і Москва “разом захищатимуть свою Батьківщину від Бреста до Владивостока”.

Лукашенко також запевнив, що наразі Білорусь не збирається втягуватися у війну в Україні, оскільки у цьому немає жодної необхідності — ні цивільної, ні військової.

Окремо він заявив про готовність до контактів із президентом України Володимиром Зеленським. Лукашенко сказав, що відкритий до зустрічі у будь-якій точці — України чи Білорусі, щоб обговорити двосторонні відносини та перспективи їх розвитку.

— Якщо Володимир Зеленський хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, — будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці — України, Білорусі — я готовий з ним зустрітися й обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи, — сказав Олександр Лукашенко.

Водночас він розкритикував заяви Києва щодо білоруського напрямку та припустив, що Україну до ескалації нібито підштовхують європейські країни.

Також Лукашенко заявив, що Білорусь не прагне конфлікту з Україною та переконаний, що “український народ війни з білоруським народом також не хоче”.

При цьому він визнав, що Збройні сили Білорусі наразі виведені з місць постійної дислокації та перебувають у режимі чергування через ситуацію поблизу кордонів.

Реакція Офісу президента України

За словами радника президента України Дмитра Литвина, заяви Лукашенка нічого не значать ще з 2022 року, коли Білорусь стала плацдармом для російської агресії.

— Тому слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум, звідки на нього “готувався напад”. Про що тут говорити, — сказав Дмитро Литвин у коментарі РБК-Україна.

