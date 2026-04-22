Эскорт и отмывание денег: футболисты Серии А были клиентами преступной сети в Италии
- В Италии ликвидировали сеть, которая организовывала элитные вечеринки с эскортом для состоятельных клиентов, среди которых были футболисты топ-клубов.
- В деле фигурируют около 50 игроков, в том числе представители Милана и Интера.
- Организаторов обвиняют в эскорт-услугах и отмывании средств, во время обысков изъяли более €1,2 млн незаконной прибыли.
Финансовая гвардия Италии, правоохранительный орган Министерства финансов страны, ликвидировала сеть, которую обвиняют в проституции и управлении заведениями ночной жизни, обслуживавшими топ-футболистов, в частности игроков Серии А.
Как сообщило агентство EFE со ссылкой на источники, там использовали веселящий газ в качестве рекреационного вещества.
Секс-скандал с футболистами Серии А
По данным La Gazzetta, около 50 игроков Серии А, в частности Милана и Интера, были клиентами этой сети. В ходе расследования стало известно о женщине, которая забеременела в результате таких отношений.
В рамках операции, которую расследует суд Милана по запросу прокуратуры, четырем лицам был назначен домашний арест. Их обвиняют в содействии проституции через организацию эскорт-услуг, а также в отмывании денег, полученных от этой деятельности.
Подразделение экономической и финансовой полиции пояснило EFE, что организация руководила мероприятиями, которые “также предусматривали возможность для состоятельных клиентов (преимущественно профессиональных футболистов и других спортсменов) получить доступ к сексуальным услугам”.
– А также использование оксида азота как вещества, вызывающего возбуждение и имеющего рекреационное назначение, — добавили источники.
Речь идет о так называемом веселящем газе — химическом соединении с анестезирующими и обезболивающими свойствами, которое также используется в качестве рекреационного наркотика.
A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/ic0ZjxyZuC
— Tg1 (@Tg1Rai) April 20, 2026
Хотя клиенты не находятся под следствием, это дело вызвало споры в итальянских футбольных кругах, особенно в клубах Милан и Интер, поскольку среди идентифицированных пользователей есть несколько игроков топ-команд, а также бизнесмены. Отмечается, что конкретные имена не были обнародованы.
– К сожалению, это не является преступлением, это не квалифицируется как таковое. Девушки были полностью согласны, поэтому насилия не было; в ходе расследования не выявлено никаких признаков насилия, — подчеркнули в полиции, отвечая на вопрос, могут ли быть привлечены к ответственности клиенты.
Прослушки, опубликованные газетой La Gazzetta, свидетельствуют, что услугами этой сети пользовался также пилот Формулы-1.
– У меня есть друг, который является пилотом Формулы-1, и он хочет себе девушку за деньги. Мы можем ее найти? — якобы спросил один из участников, на что получил ответ: Я пошлю ему бразильянку.
Операция включала обыски нескольких объектов недвижимости и изъятие более 1,2 млн евро, которые власти считают незаконными доходами от деятельности.
Согласно расследованию, организация предлагала пакеты Все включено за несколько тысяч евро, которые предусматривали ужины в эксклюзивных ночных клубах Милана, проживание в элитных отелях и компанию женщин.
Следователи утверждают, что сеть действовала под видом ивент-агентства, расположенного в городской агломерации Милана, которое годами организовывало вечеринки в ночных клубах и других заведениях, одновременно управляя набором женщин, в частности профессиональных эскортниц.