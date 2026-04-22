Финансовая гвардия Италии, правоохранительный орган Министерства финансов страны, ликвидировала сеть, которую обвиняют в проституции и управлении заведениями ночной жизни, обслуживавшими топ-футболистов, в частности игроков Серии А.

Как сообщило агентство EFE со ссылкой на источники, там использовали веселящий газ в качестве рекреационного вещества.

Секс-скандал с футболистами Серии А

По данным La Gazzetta, около 50 игроков Серии А, в частности Милана и Интера, были клиентами этой сети. В ходе расследования стало известно о женщине, которая забеременела в результате таких отношений.

В рамках операции, которую расследует суд Милана по запросу прокуратуры, четырем лицам был назначен домашний арест. Их обвиняют в содействии проституции через организацию эскорт-услуг, а также в отмывании денег, полученных от этой деятельности.

Подразделение экономической и финансовой полиции пояснило EFE, что организация руководила мероприятиями, которые “также предусматривали возможность для состоятельных клиентов (преимущественно профессиональных футболистов и других спортсменов) получить доступ к сексуальным услугам”.

– А также использование оксида азота как вещества, вызывающего возбуждение и имеющего рекреационное назначение, — добавили источники.

Речь идет о так называемом веселящем газе — химическом соединении с анестезирующими и обезболивающими свойствами, которое также используется в качестве рекреационного наркотика.

Хотя клиенты не находятся под следствием, это дело вызвало споры в итальянских футбольных кругах, особенно в клубах Милан и Интер, поскольку среди идентифицированных пользователей есть несколько игроков топ-команд, а также бизнесмены. Отмечается, что конкретные имена не были обнародованы.

– К сожалению, это не является преступлением, это не квалифицируется как таковое. Девушки были полностью согласны, поэтому насилия не было; в ходе расследования не выявлено никаких признаков насилия, — подчеркнули в полиции, отвечая на вопрос, могут ли быть привлечены к ответственности клиенты.

Прослушки, опубликованные газетой La Gazzetta, свидетельствуют, что услугами этой сети пользовался также пилот Формулы-1.

– У меня есть друг, который является пилотом Формулы-1, и он хочет себе девушку за деньги. Мы можем ее найти? — якобы спросил один из участников, на что получил ответ: Я пошлю ему бразильянку.

Операция включала обыски нескольких объектов недвижимости и изъятие более 1,2 млн евро, которые власти считают незаконными доходами от деятельности.

Согласно расследованию, организация предлагала пакеты Все включено за несколько тысяч евро, которые предусматривали ужины в эксклюзивных ночных клубах Милана, проживание в элитных отелях и компанию женщин.

Следователи утверждают, что сеть действовала под видом ивент-агентства, расположенного в городской агломерации Милана, которое годами организовывало вечеринки в ночных клубах и других заведениях, одновременно управляя набором женщин, в частности профессиональных эскортниц.

Источник : Marca

