Суд ухвалив рішення про взяття під варту п’ятьох підозрюваних у справі щодо корупційного прикриття мережі так званих порноофісів з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє Офісу генерального прокурора.

Справа про прикриття порноофісів: що відомо

За клопотанням прокуратури суд визначив запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих порноофісів.

Зараз дивляться

– За даними слідства, посадові особи поліції та пов’язані з ними особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, у яких незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру, – йдеться у повідомленні.

Усім п’ятьом підозрюваним суд призначив запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Начальнику ГУНП в Івано-Франківській області визначено 7 млн грн застави, його заступнику – 5 млн грн застави, першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області – 5 млн грн застави.

Заступнику начальника ГУНП в Житомирській області встановлено 1 млн 164 тис. грн застави, а водію заступника Міністра внутрішніх справ України – 8 млн грн застави.

Під час обшуків у межах цього кримінального провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно.

Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетними до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.