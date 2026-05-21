У День вишиванки президент України Володимир Зеленський опублікував привітання, у якому подякував українцям за силу, стійкість і щоденну боротьбу за незалежність держави.

Про це глава держави написав у Telegram.

Зеленський привітав українців із Днем вишиванки

У своєму зверненні президент наголосив, що вишиванка є не лише символом української культури, а й відображенням сучасної боротьби українців.

— Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим – своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком, — написав Зеленський.

Президент зазначив, що українці щодня “вишивають” свою долю, захищаючи країну, відбудовуючи зруйновані міста, лікуючи рани та навчаючи дітей.

— Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє, — додав глава держави.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський привітав українців зі святом.

— З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно! — наголосив президент.

Щороку у третій четвер травня українці в усьому світі відзначають День вишиванки — свято, яке символізує національну єдність, традиції та культурну спадщину.

У 2026 році День вишиванки припадає на 21 травня. У цей день українці одягають вишиванки на роботу, навчання чи прогулянки, демонструючи повагу до своїх традицій та любов до рідної культури.

Фото: Telegram президента України

