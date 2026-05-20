С 19 по 21 мая РФ проводит неанонсированные стратегические ядерные учения с участием десятков тысяч военных, сотен пусковых установок и стратегических подлодок. По мнению аналитиков, Кремль пытается показать силу перед странами НАТО и скрыть слабые результаты своего наступления в Украине.

Об этом говорится в анализе ISW за 19 мая.

Ядерные учения России 19–21 мая: что известно

Министерство обороны РФ сообщило, что в учениях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также отдельные подразделения Ленинградского и Центрального военных округов.

Во время маневров военные отрабатывают подготовку и применение ядерных сил “в ответ на угрозу агрессии”.

В рамках учений планируется провести пуски баллистических и крылатых ракет на полигонах в пределах России.

К маневрам привлекли более 64 тыс. военнослужащих и около 7,8 тыс. единиц военной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, 140 самолетов, 73 корабля и 13 подлодок. Среди них восемь стратегических ракетоносцев.

Российская служба BBC со ссылкой на Bulletin of the Atomic Scientists отметила, что учения могут охватывать большинство из примерно 320 российских межконтинентальных баллистических ракетных комплексов, способных нести ядерные боеголовки, пишет ISW.

Также Россия проводит совместные ядерные маневры с Беларусью.

Минобороны Беларуси заявило, что соответствующие учения стартовали еще 18 мая.

Аналитики ISW обращают внимание, что Россия не анонсировала эти учения заранее и проводит их значительно раньше традиционных стратегических маневров Гром, которые происходили осенью в предыдущие годы.

В Институте изучения войны считают, что Кремль усиливает ядерную риторику на фоне неудач российской армии в Украине.

По оценке аналитиков, российские войска не достигли существенных успехов во время весенне-летнего наступления 2026 года, тогда как украинские силы иногда перехватывают тактическую инициативу и наносят все более болезненные удары по тыловым объектам РФ.

Кроме того, по данным ISW, Москва пытается влиять на решения стран НАТО через тактику так называемого рефлексивного контроля. Речь идет об информационном и психологическом давлении, призванном склонить противника к выгодным для России решениям, чтобы отделить Украину от ее европейских партнеров и уменьшить поддержку оборонительных усилий страны.

На фоне учений заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможность прямого столкновения России и НАТО якобы растет. Он также обвинил альянс в провокациях в ядерной сфере.

Напомним, 18 мая в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что перебрасывание Россией тактического ядерного оружия в Беларусь вместе с совместными ядерными маневрами подрывают глобальную систему безопасности и создают риски для международного режима нераспространения ядерного оружия.

