Використання заборонених отруйних речовин стало рутинною тактикою для російської армії, пише Міноборони України.

Міноборони про тактику застосування Росією отруйних речовин

З початку великої війни офіційно зафіксовано понад 13 300 таких випадків.

Про це у Кишиневі під час засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні Ініціативи Групи Семи “Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення” заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.

Водночас у 2023 році ворог застосовував хімічні боєприпаси ситуативно, однак вже з 2024 року збільшив кількість атак з їх застосуванням.

– За даними Міноборони, 2023 року використання противником хімічних боєприпасів мало епізодичний характер, але з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла, – йдеться у повідомленні.

Станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.

Зважаючи на постійні загрози з боку РФ, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері ХБРЯ (хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної) безпеки.

