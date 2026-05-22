Зовсім скоро в Україні розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту. Для випускників це важливий етап, від якого залежить вступ до закладів вищої освіти.

Водночас ми живемо в умовах війни, коли безпекова ситуація часто змінюється, а повітряні тривоги, обстріли або проблеми зі здоров’ям можуть завадити учасникам з’явитися на тестування.

Що робити, якщо не змогли прийти на НМТ, читайте в нашому матеріалі.

Що робити, якщо не зміг прийти на НМТ з поважної причини

У УЦОЯО пояснили, як бути, якщо не вдалося пройти НМТ під час основних сесій, та як не втратити шанс скласти НМТ під час додаткових сесій.

Якщо зареєстрований учасник або учасниця не змогли взяти участь в основній сесії з поважних причин, вони можуть пройти тестування під час додаткових сесій.

До таких причин належать:

проблеми зі здоров’ям,

надзвичайні ситуації,

і інші обставини, які об’єктивно унеможливили участь у тесті.

Що робити, якщо не зміг прийти на НМТ: як подати заяву

Щоб отримати можливість пройти НМТ у додаткову сесію, необхідно діяти швидко. Протягом трьох робочих днів після дати тестування, на яке ви були зареєстровані, потрібно подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Разом із заявою обов’язково подається документ, який підтверджує поважну причину відсутності. Це може бути медична довідка або інший офіційний документ, що пояснює обставини.

Чи можна змінити місце складання тесту

Іноді життєві обставини змінюються, і учасник може перебувати в іншому місті або навіть за кордоном. У такому випадку в заяві можна вказати новий населений пункт, де буде зручно пройти тестування під час додаткової сесії.

Це дозволяє уникнути зайвих труднощів і забезпечити участь у тесті навіть за умови переїзду.

Що робити, якщо не прийшов на НМТ через обстріл і хвилювання

Особливу увагу УЦОЯО звертає на ситуації, коли через нічні обстріли, повітряні тривоги або сильний стрес, учасник фізично або психологічно не може прибути на тестування.

У такому випадку також можна подати заяву протягом трьох робочих днів до регіонального центру, який відповідає за вашу територію. Рішення про допуск до додаткової сесії ухвалює регламентна комісія з урахуванням безпекових умов, які були напередодні тесту.

