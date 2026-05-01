Как сообщили в Украинском центре оценки качества образования, утверждены общие характеристики предметных тестов национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года, а также схемы начисления баллов за выполнение заданий.

Формат и структура экзамена остаются комплексными, однако с определенным количеством заданий для каждого предмета и обновленными подходами к оцениванию.

НМТ 2026: сколько вопросов в тестировании в этом году

В 2026 году количество заданий в тестах будет зависеть от предмета. Больше всего вопросов традиционно будет по иностранному языку и гуманитарным дисциплинам.

украинский язык — 30 заданий

украинская литература — 30 заданий

история Украины — 30 заданий

биология — 30 заданий

география — 30 заданий

химия — 24 задания

математика — 22 задания

физика — 22 задания

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский) — 32 задания

Все задания будут соответствовать действующим программам внешнего независимого оценивания.

Какие форматы заданий предусмотрены на НМТ-2026

НМТ 2026 будет содержать различные типы заданий, которые будут проверять как базовые знания, так и умение логически мыслить:

задания с выбором одного правильного ответа (все предметы)

задания с выбором нескольких ответов (история Украины, география, биология)

задания на установление соответствий (логические пары)

задания на установление последовательности (история Украины)

задания на заполнение пропусков в тексте (иностранный язык)

задания с кратким письменным ответом (математика, физика, химия, география)

Отдельно в УЦОЯО отмечают, что ни один тест не будет содержать заданий с развернутым письменным ответом, как это было ранее в классическом формате ВНО.

Сколько вопросов в НМТ по математике 2026

Тест по математике на НМТ-2026 построен как структурированный и сбалансированный экзамен, проверяющий различные уровни математической компетентности.

В целом работа состоит из 22 заданий. Они разделены на три основных типа, каждый из которых имеет свою специфику и систему оценивания.

Большую часть составляют 15 заданий с выбором одного правильного ответа. Это классические тестовые задания, где нужно проанализировать условие и выбрать один правильный вариант из предложенных. За каждое такое задание можно получить 0 или 1 балл.

Далее идут 3 задания на установление соответствий. В них необходимо правильно соединить элементы из двух списков. Этот тип заданий оценивается сложнее: можно получить 0, 1, 2 или 3 балла в зависимости от количества правильных соотношений.

Еще 4 задания предполагают краткий письменный ответ. Здесь участник самостоятельно записывает результат решения без вариантов ответов. За каждое из них можно получить 0 или 2 балла, если ответ правильный.

В итоге максимальное количество тестовых баллов за весь блок по математике составляет 32. Во время выполнения работы разрешается пользоваться справочными материалами и черновиками, что помогает при решении более сложных вычислений и задач.

Сколько вопросов в НМТ по украинскому языку 2026

Украинский центр оценки качества образования сообщил, что тест по украинскому языку в рамках НМТ 2026 года будет состоять из двух типов заданий. Это задания с выбором одного правильного ответа и задания на установление соответствия, то есть логические пары.

В заданиях с выбором одного правильного ответа будет 25 заданий. Каждое из них будет оцениваться от 0 до 1 балла в зависимости от правильного ответа.

Также тест будет содержать 5 заданий на установление соответствий. В этих заданиях нужно будет соединить элементы между собой, образовав логические пары. За каждое такое задание можно получить от 0 до 4 баллов, в зависимости от количества правильно установленных соответствий.

В целом все 30 заданий суммируются, и максимальное количество баллов, которое можно получить за украинский язык, составляет 45.

После этого полученный результат будет переведен в стандартную шкалу от 100 до 200 баллов, которая и будет использоваться при поступлении в высшие учебные заведения.

Иностранный язык: самый популярный выбор абитуриентов

В этом году сохраняется тенденция высокого спроса на иностранный язык среди участников тестирования. По данным МОН, в этом году более 103 тыс. абитуриентов выбрали иностранный язык в качестве дополнительного предмета, и подавляющее большинство из них остановилось именно на английском.

Таким образом, английский уже несколько лет подряд остается безусловным лидером среди языковых дисциплин, опережая немецкий, французский и испанский.

Сколько вопросов в НМТ по английскому языку

Тест по английскому языку в рамках НМТ 2026 года будет состоять из 32 заданий, которые будут разделены на несколько типов и проверят различные навыки — от понимания текста до знания грамматики и лексики.

В тесте предусмотрены три основных блока заданий:

Задания на установление соответствия (логические пары). Это задания, в которых нужно правильно соединить связанные между собой элементы (например, части предложений или информацию из текста). Задания с выбором одного правильного ответа. В этих заданиях нужно выбрать один правильный вариант из предложенных. Они проверяют знание лексики, грамматики и понимание прочитанного. Задания на заполнение пропусков в тексте. Здесь нужно вставить правильные слова или фразы в предложение или текст, чтобы восстановить смысл.

Все 32 задания оцениваются одинаково — 0 или 1 балл за каждый правильный ответ.

Сколько вопросов на НМТ по истории Украины 2026

История Украины в формате НМТ 2026 года будет представлена в виде структурированного теста, состоящего из 30 заданий и проверяющего знания по различным типам исторических вопросов — от базовых фактов до умения работать с последовательностью событий и логическими связями.

Все задания разделены на несколько типов:

Задания с выбором одного правильного ответа. В тесте будет 20 таких заданий. В каждом нужно выбрать один правильный вариант из предложенных. Каждое задание оценивается как 0 или 1 балл в зависимости от правильного ответа.

Задания на установление соответствия. Предусмотрено 4 задания этого типа. В них нужно соединить связанные исторические события, даты или явления. За каждое задание можно получить от 0 до 4 баллов, в зависимости от количества правильных соответствий.

Задания на установление последовательности. В тесте будет 3 таких задания. Нужно правильно расположить исторические события в хронологическом порядке. Каждое задание оценивается от 0 до 3 баллов.

Задания с выбором трех ответов. Также предусмотрено 3 задания этого типа. В них нужно выбрать несколько правильных вариантов из предложенных. Оценка составляет от 0 до 3 баллов в зависимости от количества правильных ответов.

Все 30 заданий суммируются, и максимальное количество баллов, которое можно получить по истории Украины, составляет 54 балла.

Далее этот результат переводится в стандартную шкалу 100–200 баллов, которая используется при поступлении в высшие учебные заведения.

Сколько вопросов на НМТ по биологии 2026

Тест НМТ-2026 по биологии будет состоять из 30 заданий. Большую часть составляют 24 задания с выбором одного правильного ответа. Каждое из них оценивается в 1 балл, за неправильный ответ балл не начисляется.

Далее идут 4 задания на установление соответствия (логические пары). За каждое из них можно получить от 0 до 4 баллов в зависимости от количества правильно установленных пар.

Завершают тест 2 задания с выбором трех правильных ответов. Каждое из них оценивается от 0 до 3 баллов.

Всего за тест по биологии можно набрать максимально 46 тестовых баллов.

Сколько вопросов в НМТ по географии 2026

Тест НМТ-2026 по географии будет состоять из 30 заданий разных типов:

20 заданий — с выбором одного правильного ответа. Каждое оценивается в 1 балл.

4 задания — с кратким письменным ответом. За каждое можно получить 2 балла.

6 заданий — с выбором трех правильных ответов. За каждое начисляется от 0 до 3 баллов в зависимости от количества правильных вариантов.

Всего за тест по географии можно набрать максимум 46 тестовых баллов.

Как будут оценивать НМТ 2026

Система оценивания останется аналогичной той, что применялась в ВНО. Каждый тест будет иметь свою шкалу начисления баллов в зависимости от сложности заданий.

Предусмотрено:

автоматический подсчет тестовых баллов сразу после завершения работы

отсутствие открытых заданий с развернутым ответом

перевод результатов в шкалу 100–200 баллов

утверждение таблиц перевода Министерством образования и науки Украины

Таким образом, участники НМТ сразу после тестирования смогут узнать свой предварительный результат, а окончательные баллы будут подсчитаны после официального пересчета.

Источник : УЦОЯО

