Тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі поставлені на паузу, однак Вашингтон допускає можливість їхнього відновлення за певних умов.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції.

Рубіо про призупинення тристоронних переговорів

За його словами, США долучилися до переговорного процесу, оскільки були єдиною стороною, з якою були готові вести перемовини як Україна, так і Росія.

— На жаль, ці переговори не дали результатів. Ми готові й надалі виконувати цю роль. Незважаючи на неправдиві витоки інформації, незважаючи на розповіді про те, що ми змушуємо українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності, — заявив Рубіо.

Він зазначив, що Вашингтон готовий до подальших зустрічей, якщо побачить можливість організувати перемовини, які будуть продуктивними та принесуть результат.

— Протягом останніх кількох місяців ми відчували, що прогресу не було багато, але, можливо, динаміка зміниться. Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять, — сказав держсекретар США.

Також він зауважив, що війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання.

На його переконання, війна не закінчиться військовою перемогою Києва або Москви “з традиційної точки зору визначення військових перемог”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на відновлення тристоронніх переговорів з Росією за участі європейських партнерів.

