У Старобільску уражений один зі штабів підрозділу Рубікон — Генштаб
- Генеральний штаб ЗСУ спростував російські фейки щодо нібито удару по цивільній інфраструктурі у Старобільську.
- У Генштабі наголосили, що українські військові завдають уражень виключно по військових цілях, дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права.
- У ніч на 22 травня ЗСУ уразили низку об’єктів російського агресора, зокрема штаб спецпідрозділу «Рубікон» у районі Старобільська.
Українські військові завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, заявили у Генеральному штабі, спростувавши інформацію, яку розповсюджує РФ, щодо Старобільська.
Генштаб спростував фейки РФ щодо ураження цілей у Старобільська
У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що “завдають уражень виключно по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.
– Так, в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу Рубікон у районі міста Старобільськ, – йдеться у повідомленні.
Також у Генеральному штабі додають, що Рубікон – російський військовий спецпідрозділ Центр перспективних безпілотних технологій, представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.
Нагадаємо, що у російських ЗМІ активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України, зокрема атаки гуртожитку коледжу у Старобільську.
У свою чергу кремлівський диктатор Володимир Путін пригрозив завдати удару по Україні у відповідь.