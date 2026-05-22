Українські військові завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, заявили у Генеральному штабі, спростувавши інформацію, яку розповсюджує РФ, щодо Старобільська.

Генштаб спростував фейки РФ щодо ураження цілей у Старобільська

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що “завдають уражень виключно по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

– Так, в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу Рубікон у районі міста Старобільськ, – йдеться у повідомленні.

Також у Генеральному штабі додають, що Рубікон – російський військовий спецпідрозділ Центр перспективних безпілотних технологій, представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

Нагадаємо, що у російських ЗМІ активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України, зокрема атаки гуртожитку коледжу у Старобільську.

У свою чергу кремлівський диктатор Володимир Путін пригрозив завдати удару по Україні у відповідь.

