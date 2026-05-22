Сили оборони України уразили склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів, зенітний ракетний комплекс Оса, пункти управління, вузол зв’язку та живу силу російських військ.

Ураження складів боєприпасів, засобів ППО і живої сили РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 21 та в ніч на 22 травня підрозділи Сил оборони завдали ураження низці важливих об’єктів армії Росії.

За даними Генштабу, українські захисники уразили зенітний ракетний комплекс Оса, які використовували російські окупанти у місті Донецьк.

Водночас Сили оборони атакували командно-спостережні пункти російської армії у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

За інформацією Генштабу, під удари потрапили пункти управління безпілотниками російських військ у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.

Крім цього, Сили оборони уразили склад боєприпасів армії РФ у Великій Новосілці, склади матеріально-технічних засобів у Донецьку та Ровеньках на Луганщині.

Як розповіли у Генштабі, українські захисники завдали уражень по зосередженнях живої сили російської армії у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному Брянської області РФ.

Також під атаку Сил оборони потрапили переправи Росії через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно, додали у Генштабі ЗСУ.

