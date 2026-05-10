Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкционное давление на Россию в сочетании с другими мерами воздействия уже приносит необходимый результат.

Об этом глава государства сообщил после беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Санкції проти РФ

По словам Зеленского, стороны скоординировали позиции в преддверии международных встреч и переговоров, запланированных на эту неделю. Также президенты обсудили взаимодействие с европейскими партнерами и дипломатическую работу с Соединенными Штатами.

Сейчас смотрят

— Чувствуется, что совокупный эффект санкций против России и других форм давления дает необходимые результаты, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину и помогают усиливать давление на РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз станет соучредителем специального трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина.

5 мая правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении 35 физических и юридических лиц, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России в Украине и производству дронов.

В конце апреля Украина ввела санкции против россиян и коллаборантов, причастных к похищению украинских детей. Под ограничения также попали 23 судна российского теневого флота.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.