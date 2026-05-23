Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкційні пакети, які охоплюють російських військових, відповідальних за ракетні удари по Україні, та морські судна, що використовуються для військових перевезень Росії.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Санкції проти РФ: що відомо

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо двох санкційних пакетів, спрямованих на осіб і структури, які причетні до ведення війни проти України.

Перший пакет передбачає обмеження проти 127 російських військовослужбовців, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Санкції охоплюють командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ, які застосовували понад 4 100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет Кинджал.

— Вони завдавали ударів по дитячій лікарні Охматдит у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких восьмеро дітей. Серед них і ті, хто завдавав ударів із використанням ФАБ-1 500 і ФАБ-3 000 по Маріуполю в березні 2022 року, — йдеться у повідомленні.

Також під обмеження потрапили командири ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ ЗС РФ, які здійснили понад 1 100 атак на Україну, застосувавши крилаті ракети наземного базування Іскандер-К та балістичні ракети Іскандер-М.

Ціллю таких ударів була критична та цивільна інфраструктура по всій території України.

Зокрема, серед атак — удар 5 жовтня 2023 року по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 59 людей. Також йдеться про обстріл центральної частини Сум із 35 жертвами та ракетний удар по Чернігову 17 квітня 2024 року, коли загинули 18 людей і ще 78 зазнали поранення.

Другий пакет стосується 29 морських торгових суден, які залучені до перевезення військових вантажів для Росії.

За даними Офісу президента, їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії.

Більшість із цих суден уже перебувають під санкціями США, ЄС і Великої Британії, а Україна працюватиме над синхронізацією обмежень із міжнародними партнерами.

Радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що нові обмеження мають на меті ускладнити постачання озброєнь для російської армії та підвищити ціну агресії для РФ.

Нагадаємо, 29 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти РФ і Білорусі.

Він назвав цілком законними та справедливими напрямами далекобійних санкцій України нафтову галузь, воєнну логістику та виробництво Росії.

Джерело : Офіс президента

