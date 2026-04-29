Україна готує новий санкційний пакет проти Росії та Білорусі та готується отримати $100 млн від США на відновлення конфайнменту ЧАЕС.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Що сказав Зеленський у зверненні 29 квітня

Український лідер наголосив, що рівень нових санкцій України проти Росії уже більший, а наші дрони б’ють на все більші дистанції всередині ворога.

Він подякував усім українським захисникам, які задіяні, за цю влучність.

– Нафтова галузь Росії, воєнна логістика Росії, воєнне виробництво – все це цілком законні та справедливі напрями наших далекобійних санкцій. Важливо, що українські воїни застосовують нашу силу й щодо підприємств Росії, які роблять керовані авіабомби. Це особлива загроза. Всі компоненти захисту від цього потрібні, – пояснив президент.

Він наголосив, що Україна вже фіксує на частині фронту зменшення кількості застосування керованих авіабомб.

Зеленський повідомив, що затвердив нові операції, які мають примусити Росії до миру через дипломатію.

За його словами, Київ має чіткі російські документи, які свідчать що Росія вважає конкретною загрозою для себе українську роботу по експорту зброї та двосторонніх безпекових домовленостях, тож Москва хоче зірвати доступ України до цих нових інвестицій в оборонну галузь.

Президент розповів, що за 2026 рік і п’ять обмінів Україні вдалося повернути додому 1036 своїх громадян.

Також Володимир Зеленський наголосив, що підписав ще один новий санкційний пакет, зокрема, щодо суб’єктів із Білорусі.

Він охарактеризував це як сигнал партнерам щодо того, на що варто тиснути, щоб зменшувати рівень та інтенсивність цієї війни.

– Росія не має доброї волі, її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми “жестами доброї волі”. Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний, – зауважив український лідер.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти росіян і колаборантів, причетних до викрадення українських дітей. Під обмеження також потрапили 23 судна російського тіньового флоту.

