За 1 700 км від кордону: українські дрони атакували хімзавод Метафракс у Пермському краї
- Дрони СБУ вдарили по заводу Метафракс Кемікалс у Пермському краї.
- Ціль знаходиться за 1700 км від кордону РФ.
- Завод залучений у оборонний комплекс РФ.
У ніч проти 23 травня українські дрони атакували хімічний завод Метафракс Кемікалс у Пермському краї РФ.
Про ураження підприємства повідомив президент України Володимир Зеленський.
Атака на Метафракс Кемікалс
За словами глави держави, підприємство розташоване приблизно за 1 700 км від українського кордону. Завод є важливою частиною російської хімічної промисловості та забезпечує продукцією низку військових виробництв РФ.
— Метафракс Кемікалс — важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це й авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинено, — заявив Зеленський.
I am grateful to the Security Service of Ukraine for striking one of Russia’s important military-industrial enterprises. The distance from our border is 1,700 kilometers – Perm Krai. Metafrax Chemicals is an important part of Russia’s chemical industry. The company’s products… pic.twitter.com/zX6igu8gAi
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026
Завод спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну. Потужності підприємства дозволяють виробляти майже 900 тонн аміаку та понад 1 600 тонн карбаміду на добу.
Хімзавод Метафракс на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 550-ту добу.
