У ніч проти 23 травня українські дрони атакували хімічний завод Метафракс Кемікалс у Пермському краї РФ.

Про ураження підприємства повідомив президент України Володимир Зеленський.

Атака на Метафракс Кемікалс

За словами глави держави, підприємство розташоване приблизно за 1 700 км від українського кордону. Завод є важливою частиною російської хімічної промисловості та забезпечує продукцією низку військових виробництв РФ.

— Метафракс Кемікалс — важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це й авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинено, — заявив Зеленський.

I am grateful to the Security Service of Ukraine for striking one of Russia’s important military-industrial enterprises. The distance from our border is 1,700 kilometers – Perm Krai. Metafrax Chemicals is an important part of Russia’s chemical industry. The company’s products… pic.twitter.com/zX6igu8gAi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Завод спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну. Потужності підприємства дозволяють виробляти майже 900 тонн аміаку та понад 1 600 тонн карбаміду на добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 550-ту добу.

