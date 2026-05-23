У ніч проти 23 травня українські дрони атакували хімічний завод Метафракс Кемікалс у Пермському краї РФ.

Про ураження підприємства повідомив президент України Володимир Зеленський.

Атака на Метафракс Кемікалс

За словами глави держави, підприємство розташоване приблизно за 1 700 км від українського кордону. Завод є важливою частиною російської хімічної промисловості та забезпечує продукцією низку військових виробництв РФ.

— Метафракс Кемікалс — важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це й авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинено, — заявив Зеленський.

Завод спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну. Потужності підприємства дозволяють виробляти майже 900 тонн аміаку та понад 1 600 тонн карбаміду на добу.

