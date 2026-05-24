Призывной возраст в Украине составляет 25 лет. Это означает, что мужчины, достигшие этого возраста, становятся военнообязанными и могут быть мобилизованы в случае объявления мобилизации.

О том, могут ли мобилизовать до 25 лет, рассказали юристы Безоплатной правовой помощи.

Могут ли в Украине мобилизовать мужчин до 25 лет

Во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. То есть призывников (мужчин в возрасте от 18 до 25 лет) не могут призвать на срочную службу.

Мобилизации подлежат только военнообязанные. Это лица, которые:

достигли 25 лет;

окончили кафедру военной подготовки и получили офицерское звание.

Сейчас мужчин, достигших 25 лет, могут мобилизовать. Но это вовсе не означает, что мужчину, моложе 25 лет, не могут забрать на войну. Есть определенные исключения.

— Все зависит от статуса мужчины. Если ему не исполнилось 25 лет и он никогда не служил в армии, сейчас имеет только статус призывника, то его могут мобилизовать только по собственному согласию, — отметили юристы.

То есть принудительно таких мужчин мобилизовать не могут.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Если мужчина имеет статус военнообязанного, но не достиг возраста 25 лет, то его действительно могут мобилизовать.

Разница между призывниками и военнообязанными существенная. Призывник — это человек, который сейчас прописан к определенному призывному участку, его могут направлять на срочную службу, если он ее не проходил.

Военнообязанный человек — это человек, который стоит на воинском учете. У призывников нет военного билета, а есть только документ о прописке к призывному участку. У военнообязанного мужчины есть военный билет или временно удостоверение военнообязанного.

Если мужчина служил в армии, но ему не исполнилось 25 лет, то его могут призвать, ведь его статус изменился с призывника на военнообязанного.

В пункте 2 части первой статьи 37 закона Украины о воинском учете указаны и исключения, по которым мужчины могут быть мобилизованы даже до достижения 25 лет. Это лица, имеющие опыт военной или альтернативной службы.

В частности это призывники, которые прошли базовую общевойсковую подготовку с соблюдением условий, предусмотренных статьей 10-1 Закона.

Базовая общевойсковая подготовка проводится в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, а также в учреждениях высшего образования всех форм собственности.

Для проведения базовой общевойсковой подготовки привлекаются общественные организации и объединения, в том числе общественные объединения ветеранов войны.

Контракт для молодежи 18-24: что предусмотрено и кто может присоединиться

Кабинет Министров Украины ввел новую форму службы, которая позволяет гражданам в возрасте от 18 до 24 лет добровольно подписать однолетний контракт с Силами обороны. Участники получат денежное вознаграждение и социальные льготы.

По данным Министерства обороны, инициатива открывает молодым людям новые перспективы: высокую зарплату, профессиональную подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых нет в гражданских профессиях. Главный принцип программы — полная добровольность. Контракт подписывается исключительно по собственному желанию тех, кто стремится приобщиться к защите государства и развиваться лично.

Участникам программы ежемесячно будут выплачивать до 120 000 грн.

Дополнительно предусмотрено:

возможность оформления нулевой ипотеки;

бесплатное обучение;

медицинское обслуживание (включая зубопротезирование);

право выезда за границу после года службы;

гарантия освобождения от призыва в течение 12 месяцев после завершения контракта.

Что делать, если мобилизовали до 25 лет

Член Ассоциации юристов Украины, практикующий юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко отмечает, что если гражданина в возрасте до 25 лет мобилизуют, то родным такого мужчины необходимо обращаться к высшему руководству ТЦК и СП в той местности, где это произошло, для правового разъяснения и обжалования. Также нужно обращаться за юридическим сопровождением и правовой помощью для защиты прав данного лица.

Антон Ревенко в очередной раз подчеркивает, что мобилизационный возраст в Украине — с 25 лет, кроме тех лиц, которые проходили срочную военную службу, военную кафедру в вузе и получили первичное офицерское звание.

— Во всех остальных случаях, если происходит мобилизация до 25 лет, я считаю, необходимо обжаловать данные действия, — советует юрист.

