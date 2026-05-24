Призовний вік в Україні становить 25 років. Чоловіки, які досягли цього віку, стають військовозобов’язаними та можуть бути мобілізованими в разі оголошення мобілізації.

Про те, чи можуть мобілізувати до 25 років, розповіли юристи Безоплатної правничої допомоги.

Чи можуть в Україні мобілізувати чоловіків до 25 років

Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється. Тобто призовників (чоловіків віком від 18 до 25 років) не можуть призвати на строкову службу.

Мобілізації підлягають лише військовозобов’язані. Це особи, які:

досягли 25 років;

закінчили кафедру військової підготовки та отримали офіцерське звання.

Наразі чоловіків, які досягли 25 років, можуть мобілізувати. Але це зовсім не означає, що чоловіка, молодшого за 25 років, не можуть забрати на війну. Є певні винятки.

— Усе залежить від статусу чоловіка. Якщо йому не виповнилося 25 років і він ніколи не служив в армії, наразі має лише статус призовника, то його можуть мобілізувати лише за власною згодою, — зазначили юристи.

Тобто примусово таких чоловіків мобілізувати не можуть.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, але не досяг віку 25 років, то його дійсно можуть мобілізувати.

Різниця між призовниками та військовозобов’язаними суттєва. Призовник — це людина, яка наразі прописана до певної призовної дільниці, її можуть направити на строкову службу, якщо вона її не проходила.

Військовозобов’язаний чоловік — це людина, яка стоїть на військовому обліку. У призовників немає військового квитка, а є лише документ про прописку до призовної дільниці. У військовозобов’язаного чоловіка є військовий квиток або тимчасово посвідчення військовозобов’язаного.

Якщо чоловік служив в армії, але йому не виповнилося 25 років, то його можуть призвати, адже його статус змінився з призовника на військовозобов’язаного.

У пункті 2 частини першої статті 37 закону України про військовий облік зазначені і винятки, за якими чоловіки можуть бути мобілізованими навіть до досягнення 25 років. Це особи, які мають досвід військової або альтернативної служби.

Зокрема, це призовники, які пройшли базову загальновійськову підготовку з додержанням умов, передбачених статтею 10-1 закону. Базова загальновійськова підготовка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності. Для проведення базової загальновійськової підготовки залучаються громадські організації та об’єднання, зокрема громадські об’єднання ветеранів війни. Контракт для молоді 18-24: що передбачено та хто може долучитися

Кабінет Міністрів України запровадив нову форму служби, яка дозволяє громадянам віком від 18 до 24 років добровільно підписати однорічний контракт із Силами оборони. Учасники отримають грошову винагороду та соціальні пільги.

За даними Міністерства оборони, ініціатива відкриває молодим людям нові перспективи: високу зарплату, професійну підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких немає в цивільних професіях. Головний принцип програми — повна добровільність. Контракт підписується виключно за власним бажанням тих, хто прагне долучитися до захисту держави та розвиватися особисто.

Учасникам програми щомісяця виплачуватимуть до 120 000 грн.

Додатково передбачено:

можливість оформлення нульової іпотеки;

безкоштовне навчання;

медичне обслуговування (включно з зубопротезуванням);

право виїзду за кордон після року служби;

гарантія звільнення від призову протягом 12 місяців після завершення контракту.

Що робити, якщо мобілізували до 25 років

Член Асоціації правників України, практикуючий юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко зауважує, що якщо громадянина віком до 25 років мобілізують, то рідним такого чоловіка необхідно звертатись до вищого керівництва ТЦК та СП в тій місцевості, де це відбулося, для правового роз’яснення та оскарження. Також треба звертатись за юридичним супроводом та правовою допомогою задля захисту прав цієї особи.

Антон Ревенко вчергове наголошує, що мобілізаційний вік в Україні — із 25 років, окрім тих осіб, які проходили строкову військову службу, військову кафедру у виші й отримали первинне офіцерське звання.

— У всіх інших випадках, якщо відбувається мобілізація до 25 років, я вважаю, необхідно оскаржувати такі дії, — радить юрист.

