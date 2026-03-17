С начала полномасштабного вторжения России в Украину в стране введена всеобщая мобилизация. Воинская обязанность распространяется на большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин, имеющих определенные военные специальности. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрена отсрочка от мобилизации согласно действующему законодательству.

Юрист, адвокат Юридической компании Де-Юре Димитрий Стриченко, нужно ли проходить ВВК в Украине, если есть отсрочка.

Отсрочка от мобилизации: надо ли проходить ВВК

Стоит помнить, что прохождение медицинского осмотра ВВК — это обязанность каждого, кто состоит на воинском учете, в то время как отсрочка — это право военнообязанных граждан, которые могут им воспользоваться при наличии соответствующих оснований или не воспользоваться.

— Наличие оформленной отсрочки у военнообязанного лица не освобождает его от обязанности прохождения медицинского осмотра ВВК. Это означает, что в случае прохождения ВВК лицом, имеющим оформленную отсрочку, ему не будет выдаваться мобилизационное распоряжение, — отмечает адвокат.

Надо ли проходить ВВК при наличии отсрочки и как часто это делать

Во время действия правового режима военного положения постановление ВВК действительно только год. Учитывая это, военнообязанным лицам было бы целесообразно контролировать сроки действительности постановления ВВК о степени годности и, по возможности, самостоятельно инициировать прохождение ВВК, не дожидаясь повестки ТЦК и СП с требованием такого прохождения.

— Для справки — хотя действующее законодательство не предусматривает обязанности граждан самостоятельно обращаться в ТЦК и СП для прохождения ВВК, а наоборот — “прибывать по вызову”, то есть по повестке для прохождения ВВК, некоторые ТЦК все же могут видеть нарушение правил воинского учета в такой просрочке и на основании этого накладывать штраф, — отмечает адвокат

Надо ли проходить ВВК, если есть отсрочка, и в каких случаях придется платить штраф

После того как человек получил повестку с требованием пройти ВЛК, ему необходимо обратиться к врачам. Если кто-то проигнорирует это требование, то нарушит правила воинского учета.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Об этом напомнили в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Ответственность может наступить уже на следующий день после окончания установленного срока.

