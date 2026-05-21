Польская сеть Pepco официально подтвердила намерение выйти на украинский рынок. Компания готовит запуск пилотных магазинов и уже определила общую стратегию начала работы в стране.

При этом речь идет не о массовом открытии сразу, а об осторожном тестовом формате с запуском в отдельных регионах.

Магазин Pepco в Украине: когда ожидать открытия

По имеющейся информации, первые магазины Pepco в Украине могут появиться в 2026 году. Именно этот период называют ориентировочным стартом работы первых торговых точек.

При этом точные даты открытия пока не раскрываются. Компания не озвучивает ни календарь запуска, ни количество магазинов на старте, что связано с тестовым форматом выхода на рынок.

Pepco: где откроется в Украине и что известно о пилотных регионах

В компании подчеркивают, что выход будет происходить постепенно. Планируется пилотный запуск в отдельных регионах Украины, которые были предварительно отобраны.

Речь идет о модели “осторожного входа” на рынок, где ключевым фактором является не масштаб, а проверка спроса и операционной работы.

В то же время конкретные города или области пока не называются. В Pepco подчеркивают, что окончательный выбор локаций будет зависеть также от ситуации с безопасностью.

Открытие Pepco в Украине: что известно об условиях запуска

Компания прямо указывает, что при открытии магазинов одним из ключевых факторов будет безопасность сотрудников и клиентов.

Именно поэтому запуск будет происходить постепенно и с учетом военных рисков. Это означает, что расширение сети будет напрямую зависеть от ситуации в регионах, где планируется открытие магазинов.

Что продает Pepco и почему бренд выходит на рынок Украины

Pepco — это европейский дискаунтер, специализирующийся на недорогой одежде для всей семьи, товарах для дома, декоре, детских товарах и сезонной продукции.

Компания уже работает в десятках стран Европы и активно расширяется дальше. Украину считают перспективным рынком, в частности из-за узнаваемости бренда среди потребителей и потенциала для долгосрочного роста.

Pepco в Украине: сколько магазинов могут открыть

Официального подтверждения точного масштаба запуска пока нет. В перспективе компания планирует масштабное расширение сети в Европе, включая открытие сотен новых магазинов в ближайшие годы, что может повлиять и на дальнейшее развитие в Украине.

Pepco Group продолжает демонстрировать рост. По последним финансовым результатам, доход компании составляет более 2 млрд евро, а чистая прибыль существенно выросла.

Компания также инвестирует в развитие цифровых сервисов, включая мобильные приложения и программы лояльности, что является частью общей стратегии расширения.

