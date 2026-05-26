Посадовці ТЦК фіктивно “мобілізували” 276 людей, роблячи статистику на померлих та ув’язнених.

Як повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, на Закарпатті та Львівщині правоохоронці викрили трьох посадовців ТЦК та СП, які для виконання плану займалися “паперовою мобілізацією”. За такою схемою було “мобілізовано” 276 людей.

– Маючи законний доступ до держреєстру Оберіг, чиновники військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов’язаних неправдиві дані. Для покращення статистики до переліку “мобілізованих” вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації, – йдеться у повідомленні.

Окрім внесення даних до електронного реєстру, посадовці підписували підроблені поіменні списки військовозобов’язаних, які нібито вже проходили службу у військових частинах. Насправді цих людей не призивали: фейкові документи надсилали до обласних ТЦК та СП, щоб штучно покращити показники мобілізації.

На Закарпатті начальник Мукачівського РТЦК, 49-річний полковник, лише за січень–березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період додав до неправдивої статистики ще 108 людей.

Окремий епізод зафіксовано у Золочівському РТЦК на Львівщині. Там 41-річний підполковник, який тимчасово очолював установу, у листопаді–грудні 2025 року “призвав” шістьох осіб. Насправді вони вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Усім трьом посадовцям повідомлено про підозру. Закарпатському полковнику та його заступнику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави — 3,9 млн грн і 3,3 млн грн відповідно.

Підполковника зі Львівщини також узяли під варту з альтернативою застави у 121,1 тис. грн.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних та перевіряють інші регіони на наявність аналогічних схем.

