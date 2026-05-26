Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка вперше перебуває в Україні з офіційним візитом.

Зустріч відбулася сьогодні у Києві на полях міжнародного саміту, що об’єднав представників 24 держав.

Зустріч Зеленського і Тихановської 26 травня: що відомо

Під час розмови президент наголосив, що Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України.

– Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України, – написав президент у Telegram у вівторок, 26 травня.

Зеленський зазначив, що Київ цінує кожен прояв підтримки, яку надають білоруси вільній Україні.

Президент сподівається, що настане день, коли відносини між Україною та Білоруссю будуть добросусідськими, на основі незалежності обох країн від Москви.

– Сьогодні саме про це ми говорили зі Світланою Тихановською та її командою, яка відвідує Київ. Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією, – додав глава держави.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 25 травня прибула до Києва з першим офіційним візитом.

Вона відвідала Чорнобильську АЕС та Прип’ять. Тихановська заявила, що Чорнобиль є для білорусів особистою та національною трагедією.

Фото: Світлана Тихановська

