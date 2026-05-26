Інформація про нібито захоплення Рясного на Сумщині не відповідає дійсності, повідомив 14 Армійський Корпус.

ЗСУ спростували інформацію щодо захоплення Рясного

Як повідомляє 14 Армійський Корпус, інформація про захоплення Рясного у Сумській області є черговою акцією інформаційно-психологічної операції та не відповідає дійсності.

– Інформація, що масово тиражується ворожими ресурсами про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї омсбр РФ та “розгром” українських сил є черговою акцією інформаційно-психологічної операції та не відповідає дійсності, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Сил оборони України тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування загарбників та завдають противнику значних втрат у живій силі.

– Спроба ворога видати бажане за дійсне, згадуючи участь українських “штурмових груп” та вигадуючи “тижневі бої”, має на меті лише виправдання власних невдач та створення ілюзії “смуги безпеки” для внутрішнього російського споживача, – додають українські військові.

Населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України, ситуація повністю керована.

14 Армійський Корпус закликав довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати вигадки окупантів, які намагаються компенсувати відсутність реальних успіхів на фронті медійними маніпуляціями.

