У Москві заявили, що без виходу українських військ із Донбасу переговори про припинення війни не просунуться навіть після нових раундів діалогу.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляють російські ЗМІ.

У Кремлі знову заговорили про виведення ЗСУ з Донбасу

Юрій Ушаков заявив, що врегулювання війни в Україні нібито неможливе без відведення українських військ із Донбасу.

За його словами, навіть багатоетапні переговори не дадуть результату без виконання цієї умови.

— Урегулювання в Україні без виведення ЗСУ з Донбасу не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів, — заявив Ушаков.

Водночас представник Кремля відкинув припущення про те, що США нібито дистанціюються від переговорного процесу щодо України.

Ушаков також заявив, що найближчим часом до Москви можуть приїхати спецпредставник Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

За його словами, після цього РФ планує продовжити переговори з американською стороною.

— Рано чи пізно, думаю, досить скоро, наші постійні колеги Стів Віткофф і Кушнер приїдуть до Москви, і ми продовжимо з ними діалог, — сказав помічник Путіна.

Також Ушаков заявив, що домовленість про триденне “перемир’я” нібито була досягнута після “непростих переговорів”.

Водночас він визнав, що наразі жодних домовленостей про продовження режиму припинення вогню немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що вимога Росії щодо виходу Сил оборони з Донбасу є стратегічно небезпечною для України.

За словами глави держави, на Донбасі роками будувалися фортифікації та захисні лінії, а втрата цих позицій суттєво послабить українську армію.

Крім того, голова Офісу президента України Кирило Буданов також раніше наголошував, що Україна не визнає втрату Донецької та Луганської областей.

За його словами, Київ має власне бачення вирішення питання Донбасу, яке має задовольнити насамперед українську сторону.