Россия затягивает обмен пленными и использует его как инструмент давления, несмотря на достигнутые договоренности с Украиной.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что сказал Лубинец об обмене пленными

Омбудсмен подчеркнул, что Украина выполняет все необходимые шаги для каждого обмена заблаговременно. Украинская сторона готова к быстрому проведению обменов, однако, по словам Дмитрия Лубинца, россияне затягивают все процессы.

– На этом фоне возникает вопрос эффективности международных институтов, которые до сих пор не обеспечивают реальной защиты украинцев в плену, – обратил внимание уполномоченный.

Он пояснил, что для Украины в процессе обменов есть четкие приоритеты:

прежде всего – возвращение тяжелораненых и тяжелобольных;

далее – те, кто дольше всего в плену.

– Мы постоянно настаиваем на гуманитарной и логической последовательности формирования списков. Вместе с тем, Россия действует по другой логике – применяет избирательность, постоянно играя на эмоциях и превращая процесс обменов в инструмент давления и манипуляций, – подытожил омбудсмен.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 15 мая 2026 года.

Домой удалось вернуть 205 украинцев, в основном это были военные, находившиеся в плену с 2022 года. Также там было четверо гражданских из Сумской области.

