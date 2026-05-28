Росія затягує процес обміну полоненими та використовує його як інструмент тиску, попри досягнуті домовленості з Україною.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що сказав Лубінець про обміни полоненими

Омбудсмен наголосив, що Україна, зі свого боку, виконує всі необхідні кроки для кожного обміну завчасно.

Українська сторона готова до швидкого проведення обмінів, однак, за словами Дмитра Лубінця, росіяни затягують всі процеси.

– На цьому тлі постає питання ефективності міжнародних інституцій, які досі не забезпечують реального захисту українців у полоні, – звернув увагу уповноважений.

Він пояснив, що для України в процесі обмінів є чіткі пріоритети:

насамперед – повернення важкопоранених і важкохворих;

далі – ті, хто найдовше в полоні.

– Ми постійно наполягаємо на гуманітарній і логічній послідовності формування списків. Водночас Росія діє за іншою логікою – застосовує вибірковість, постійно граючи на емоціях і перетворюючи процес обмінів на інструмент тиску та маніпуляцій, – підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 15 травня 2026 року.

Додому вдалось повернути 205 українців, переважно це були військові, що перебували в російському полоні з 2022 року. Також там було четверо цивільних із Сумської області.

