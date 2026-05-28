Призывники, резервисты и военнообязанные: основные отличия в статусе и обязанностях
Призывники, военнообязанные и резервисты – это совершенно разные статусы. В чем состоят отличия между ними и чем отличаются их обязанности перед государством, читайте в материале Фактов ICTV.
Категории граждан Украины относительно воинской обязанности
Воинская обязанность в Украине включает в себя:
- подготовку к воинской службе;
- приписку к призывным участкам;
- заключение контракта на добровольной основе и призыв на военную службу;
- осуществление военной службы;
- выполнение воинского долга в запасе;
- прохождение службы в военном резерве;
- соблюдение правил воинского учета.
Cогласно Закону 2232-ХII Украины О всеобщей воинской обязанности и военной службе, украинцы относительно воинской обязанности могут быть:
- допризывниками – подлежат приписке к призывным участкам;
- призывниками – приписанные к призывным участкам;
- военнослужащими – проходят военную службу;
- военнообязанными – находятся в запасе;
- резервистами – добровольно проходят службу в резерве и предназначены для комплектования воинских частей в мирное и военное время.
В паспорт каждого гражданина Украины, который относится к указанным категориям, вносится отметка, соответствующая их статусу.
Призывники, военнообязанные и военнослужащие – чем отличаются эти категории граждан
Военнообязанные – это те украинцы, которые числятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований в особый период. Их также могут привлечь к работам по обеспечению обороны страны. Военнообязанные состоят на учете в ТЦК и СП.
Резервисты – это военнообязанные граждане Украины, которые служат в военном резерве ВСУ и других военных формирований. В мирное время резервисты строят гражданскую карьеру и проходят регулярную военную подготовку. Такая подготовка включает в себя ежемесячные занятия по поддержанию военных навыков и учения, которые проводятся обычно раз в году.
Призывники – это граждане, которые приписаны к призывным участкам и состоят на учете в ТЦК и СП.
Военнослужащие – украинцы, которые служат в составе ВСУ и других военных формирований. Они состоят на учете по месту несения службы.