Призовники, резервісти та військовозобов’язані: основні відмінності у статусі та обов’язках
Призовники, військовозобов’язані та резервісти – це абсолютно різні статуси. У чому полягають відмінності між ними та чим відрізняються їхні обов’язки перед державою, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Категорії громадян України щодо військового обов’язку
Військовий обов’язок в Україні передбачає:
- підготовку до військової служби;
- приписку до призовних дільниць;
- укладення контракту на добровільній основі та призов на військову службу;
- здійснення військової служби;
- виконання військового обов’язку в запасі;
- проходження служби у військовому резерві;
- дотримання правил військового обліку.
Відповідно до Закону 2232-ХII України Про загальний військовий обов’язок і військову службу, українці щодо військового обов’язку можуть бути:
- допризовниками – підлягають приписці до призовних дільниць;
- призовниками – приписані до призовних дільниць;
- військовослужбовцями – проходять військову службу;
- військовозобов’язаними – перебувають у запасі;
- резервістами – добровільно проходять службу в резерві й призначені для комплектування військових частин у мирний і воєнний час.
До паспорта кожного громадянина України, який належить до зазначених категорій, вноситься відмітка, що відповідає їхньому статусу.
Призовники, військовозобов’язані та військовослужбовці – чим відрізняються ці категорії громадян
Військовозобов’язані – це ті українці, які числяться в запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їх також можуть залучити до робіт із забезпечення оборони країни. Військовозобов’язані перебувають на обліку в ТЦК і СП.
Резервісти – це військовозобов’язані громадяни України, які служать у військовому резерві ЗСУ та інших військових формувань. У мирний час резервісти будують цивільну кар’єру і проходять регулярну військову підготовку. Така підготовка включає в себе щомісячні заняття з підтримання військових навичок і навчання, які проводяться зазвичай раз на рік.
Призовники – це громадяни, які приписані до призовних дільниць і перебувають на обліку в ТЦК і СП.
Військовослужбовці – українці, які служать у складі ЗСУ та інших військових формувань. Вони перебувають на обліку за місцем несення служби.