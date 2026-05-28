Призовники, військовозобов’язані та резервісти – це абсолютно різні статуси. У чому полягають відмінності між ними та чим відрізняються їхні обов’язки перед державою, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Категорії громадян України щодо військового обов’язку

Військовий обов’язок в Україні передбачає:

підготовку до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

укладення контракту на добровільній основі та призов на військову службу;

здійснення військової служби;

виконання військового обов’язку в запасі;

проходження служби у військовому резерві;

дотримання правил військового обліку.

Відповідно до Закону 2232-ХII України Про загальний військовий обов’язок і військову службу, українці щодо військового обов’язку можуть бути:

допризовниками – підлягають приписці до призовних дільниць;

призовниками – приписані до призовних дільниць;

військовослужбовцями – проходять військову службу;

військовозобов’язаними – перебувають у запасі;

резервістами – добровільно проходять службу в резерві й призначені для комплектування військових частин у мирний і воєнний час.

До паспорта кожного громадянина України, який належить до зазначених категорій, вноситься відмітка, що відповідає їхньому статусу.

Призовники, військовозобов’язані та військовослужбовці – чим відрізняються ці категорії громадян

Військовозобов’язані – це ті українці, які числяться в запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їх також можуть залучити до робіт із забезпечення оборони країни. Військовозобов’язані перебувають на обліку в ТЦК і СП.

Резервісти – це військовозобов’язані громадяни України, які служать у військовому резерві ЗСУ та інших військових формувань. У мирний час резервісти будують цивільну кар’єру і проходять регулярну військову підготовку. Така підготовка включає в себе щомісячні заняття з підтримання військових навичок і навчання, які проводяться зазвичай раз на рік.

Призовники – це громадяни, які приписані до призовних дільниць і перебувають на обліку в ТЦК і СП.

Військовослужбовці – українці, які служать у складі ЗСУ та інших військових формувань. Вони перебувають на обліку за місцем несення служби.

