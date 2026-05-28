Глава европейской дипломатии Кая Каллас впервые озвучила предварительный перечень требований к России в случае возможных будущих переговоров о мире в Украине.

Этот список она представила 27 мая во время пресс-конференции по итогам неформального заседания министров иностранных дел в Лимасоле.

ЕС озвучил условия для России на переговорах о мире

— Сегодня мы обсудили наши собственные основные европейские интересы безопасности в отношении России. Мы провели действительно обстоятельные дискуссии о том, каких уступок Европа должна требовать от Москвы и каковы наши красные линии. И одно совершенно ясно: Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные основные интересы безопасности, – заявила Каллас.

Дипломат напомнила, что соответствующий документ для обсуждения в столицах стран-членов ЕС она представила ещё в феврале.

— Позвольте мне напомнить лишь несколько пунктов, которые там были: безусловное прекращение огня является необходимым условием для любых мирных переговоров. Это также было подчеркнуто министрами сегодня, — объявила она.

Каллас также добавила, что Россия должна прекратить диверсионные операции, кибератаки, вмешательство в выборы и нарушения воздушного пространства по всей Европе.

— Ограничение украинских вооружённых сил во время перевооружения России напрямую будет угрожать европейской безопасности. Если есть ограничения для украинской армии, то должны быть ограничения и для российской. Не может быть никакого юридического признания оккупированной украинской территории, а также должна быть подотчётность, и это очень важно, – подчеркнула она.

По словам Каллас, Россия должна сотрудничать с международными расследованиями и компенсировать разрушения, которые она причинила.

— Любое мирное соглашение должно полностью признавать суверенитет, независимость и право Украины выбирать собственные альянсы, — продолжила глава европейской дипломатии.

Она добавила, что существуют более широкие вопросы безопасности, в частности относительно присутствия российских войск в таких странах, как Грузия и Молдова.

— Очевидно, что в интересах Европы, чтобы эти силы больше там не размещались. Конечно, есть и другие вопросы. Это был длинный документ, но позвольте мне на этом остановиться, – продолжила Каллас.

Глава дипломатии ЕС также сообщила, что, кроме этого, министры высказали ряд новых идей, которые должны быть включены в документ.

— Но суть в том, что Европа имеет обоснованные требования для обеспечения длительного мира, и министры попросили меня продолжить эту работу, – добавила она.

Усиление давления на Россию

Кроме того, министры также обсудили пути усиления давления на Россию «во всём мире».

— Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям, поэтому Европа должна более эффективно использовать свои рычаги влияния в вопросах торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнёрства. И именно поэтому мы также готовим новые санкции против России, чтобы реально давить на неё, чтобы они перешли от притворства переговоров к реальному сидению за столом переговоров. В целом сегодня было сильное единство в защите европейских интересов, поддержке Украины и усилении давления на Россию, – подчеркнула Каллас.

Она констатировала, что на сегодняшний день «динамика войны смещается в пользу Украины. Россия отстаёт в военном, экономическом, а также дипломатическом плане».

— Но, как показали последние удары по Киеву, Россия всё ещё не проявляет реальной заинтересованности в мире, что также было чёткой точкой зрения министров сегодня. Прямая угроза Москвы убить иностранных дипломатов в Киеве является публичным объявлением военного преступления, – заявила дипломат.

Напомним, Кая Каллас заявила, что выбор представителя ЕС на возможных будущих переговорах о мире для Украины сейчас не ко времени. По её словам, Россия пытается навязать Европейскому союзу дискуссию о том, кто именно должен вести переговоры с Москвой.

Она предостерегла европейских партнеров от попыток России влиять на формат возможных переговоров.

