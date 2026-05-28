У справі львівського бізнесмена Ігоря та Романа Гринкевичів з’явився новий епізод. Крім неякісної форми для ЗСУ, фігурантів підозрюють у постачанні бронежилетів та шоломів за завищеною вартістю, через що держава зазнала збитків на 150 млн грн.

Про це повідомили Інтерфакс-Україна в Державному бюро розслідувань.

ДБР про справу Ігоря та Романа Гринкевичів

– Наразі слідчі ДБР здійснюють розслідування в окремому кримінальному провадженні, в межах якого встановлено факт постачання указаною групою осіб бронежилетів та шоломів за завищеними цінами, –йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, наразі експертиза встановила, що завдано збитків державному бюджету на загальну суму майже 150 млн грн.

Там зазначають, що найближчим часом у цьому кримінальному провадженні очікується ухвалення відповідного процесуального рішення.

Що відомо про справу Ігоря та Романа Гринкевичів

У кримінальному провадженні щодо масштабних оборудок із закупівлями для Збройних сил України фігурують оборонні тендери на суму понад 1,5 млрд грн. Організатором схеми, за даними слідства, є львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який залучив свого сина Романа та кількох спільників.

Слідство встановило, що підконтрольні підприємцю компанії виграли 23 тендери Міністерства оборони на постачання військової форми та білизни. Проте державному бюджету завдали збитків на суму близько 1 млн грн через постачання неякісного товару або зрив зобов’язань.

Слідство у справі про постачання бракованої форми для ЗСУ завершилося ще в липні 2025 року. Наразі матеріали розглядаються в суді.

Увесь цей час батько та син Гринкевичі залишаються під вартою. Водночас суд поступово знижує для них суми застави як альтернативи арешту. Зокрема, розмір застави для Романа Гринкевича за два роки зменшився у понад 16 разів: із початкових 500 млн до 30 млн грн.

