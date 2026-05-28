Несмотря на то, что полномасштабная война длится уже более четырех лет, значительная часть граждан продолжает избегать мобилизации. Это остается серьезной проблемой, ведь военные на фронте постепенно истощаются, и для сохранения боеспособности критически необходима ротация и пополнение личного состава.

Около 1,6 миллиона граждан могут пополнить ряды войска.

В интервью Украинской правде военная омбудсменка Ольга Решетилова обратила внимание на проблему коммуникации между государством и обществом в вопросах обороны.

Она подчеркнула, что в публичном пространстве часто акцент делается на ответственности государства, в то время как меньше говорят об обязанности той части общества, которая продолжает уклонение от мобилизации и военной службы, сопротивляется военным и фактически дистанцируется от участия в защите страны, несмотря на то, что война длится уже более 12 лет.

По ее словам, при работе по документированию военных преступлений она неоднократно видела последствия отступления украинских сил, поэтому хорошо понимает цену ослабления обороны.

Решетилова также отметила, что государство сейчас пытается найти правильные подходы к коммуникации с самоустранившимися от защиты страны гражданами, однако и общество должно осознать свою долю ответственности.

Она подчеркнула, что это задача не только военных структур или правоохранительных органов, но и медиа и общественного сектора, которые должны помочь сформировать сбалансированную общественную дискуссию.

Отдельно она обратила внимание на дисбаланс в информационном пространстве, где преобладает позиция людей, пока не проходящих службу. По оценкам Министерства обороны, около 1,6 миллиона граждан могут пополнить ряды войска, что, по ее словам, могло бы позволить обеспечить ротацию и усилить обороноспособность.

Уклонение от мобилизации: количество открытых производств с начала войны

Напомним, что в конце 2025 года Офис Генерального прокурора ограничил доступ к статистической информации по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление части и дезертирство). В то же время данные по уголовным производствам по статье 336 УКУ (уклонение от призыва во время мобилизации) не были закрыты и остаются в открытом доступе.

С начала 2022 года и до сентября 2025-го в Украине открыли более 19 тысяч уголовных производств, связанных с уклонением от мобилизации.

Об этом говорится в материале Украинской правды. Как сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос журналистов, в период с января 2022 по сентябрь 2025 правоохранительные органы зарегистрировали 19 273 уголовных производства по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая касается уклонения от призыва во время мобилизации.

В то же время, значительную часть таких дел впоследствии закрыли. По официальным данным, по состоянию на сентябрь 2025 года было закрыто 7 902 уголовных производства.

Уклонение от мобилизации: количество открытых дел в 2026 году

Что касается 2026 года, согласно официальной статистике ОГП, с января по апрель 2026 года по статье 336 УКУ было зарегистрировано 376 уголовных производств по фактам уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации и в особый период.

В рамках этих производств о подозрении сообщено 145 лицам. Кроме того, в суд было направлено 102 уголовных производства, из которых 101 — с обвинительным актом.

Также часть производств была закрыта — всего 55 дел по соответствующей категории. Количество приговоров за уклонение от мобилизации пока неизвестно, а вот 269 дел находятся на рассмотрении.

