Попри те, що повномасштабна війна триває вже понад чотири роки, значна частина громадян і надалі уникає мобілізації. Це залишається серйозною проблемою, адже військові на фронті поступово виснажуються, і для збереження їхньої боєздатності критично необхідна ротація та поповнення особового складу.

Яка кількість відкритих проваджень у 2026 році по статті 336 ККУ за ухилення від мобілізації, читайте в нашому матеріалі.

Близько 1,6 мільйона громадян потенційно можуть поповнити лави війська

В інтерв’ю для Української правди військова омбудсменка Ольга Решетилова звернула увагу на проблему комунікації між державою та суспільством у питаннях оборони.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що в публічному просторі часто акцент робиться на відповідальності держави, тоді як менше говорять про обов’язок тієї частини суспільства, яка продовжує ухилення від мобілізації та військової служби, чинить спротив військовим і фактично дистанціюється від участі в захисті країни, попри те що війна триває вже понад 12 років.

За її словами, під час роботи з документування воєнних злочинів вона неодноразово бачила наслідки відступу українських сил, тому добре розуміє ціну ослаблення оборони.

Решетилова також зазначила, що держава нині намагається знайти правильні підходи до комунікації з тими громадянами, які самоусунулися від захисту країни, однак і суспільство має усвідомити свою частку відповідальності.

Вона підкреслила, що це завдання не лише військових структур чи правоохоронних органів, а й медіа та громадського сектору, які повинні допомогти сформувати збалансовану суспільну дискусію.

Окремо вона звернула увагу на дисбаланс в інформаційному просторі, де переважає позиція людей, які наразі не проходять службу. За оцінками Міністерства оборони, близько 1,6 мільйона громадян потенційно можуть поповнити лави війська, що, за її словами, могло б дозволити забезпечити ротацію та посилити обороноздатність.

Ухилення від мобілізації: кількість відкритих проваджень від початку війни

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Офіс Генерального прокурора обмежив доступ до статистичної інформації щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України (самовільне залишення частини та дезертирство). Водночас дані щодо кримінальних проваджень за статтею 336 ККУ (ухилення від призову під час мобілізації) не були закриті й залишаються у відкритому доступі.

Від початку 2022 року і до вересня 2025-го в Україні відкрили понад 19 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних з ухиленням від мобілізації.

Про це йдеться у матеріалі видання Українська правда. Як повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит журналістів, у період із січня 2022 року по вересень 2025 року правоохоронні органи зареєстрували 19 273 кримінальні провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України, яка стосується ухилення від призову під час мобілізації.

Водночас значну частину таких справ згодом закрили. За офіційними даними, станом на вересень 2025 року було закрито 7 902 кримінальні провадження.

Ухилення від мобілізації: кількість відкритих справ у 2026 році

Щодо 2026 року, відповідно до офіційної статистики ОГП, з січня по квітень 2026 року за статтею 336 ККУ було зареєстровано 376 кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та в особливий період.

У межах цих проваджень про підозру повідомлено 145 особам. Крім того, до суду було направлено 102 кримінальні провадження, з яких 101 — з обвинувальним актом.

Також частину проваджень було закрито — загалом 55 справ за відповідною категорією. Кількість вироків за ухилення від мобілізації наразі невідома, а от 269 справ знаходяться на розгляді.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.