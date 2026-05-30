Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 30 мая 2026 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 227 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Противник совершил 63 авиационных удара, сбросил 190 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 5 508 дронов-камикадзе и совершил 1 922 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 557-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
