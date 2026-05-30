Российские разведывательные службы значительно активизировали попытки украсть западные технологии и секреты в оборонной сфере, поскольку экономика РФ военного времени подвергается санкциям.

Об этом сообщили три высокопоставленных европейских разведчика в комментарии Associated Press.

По словам собеседников, российские агенты создают фальшивые компании, вербуют посредников, привлекают кибершпионов и хакеров, собирающих информацию, которая может быть использована для атаки на ключевую инфраструктуру.

Как отмечают в издании, четыре года международных санкций ограничили возможности Москвы закупать оборудование, технологии и исследования из Европы, а изнурительная война против Украины обременила ключевые отрасли промышленности и подтолкнула Россию к потенциальному финансовому кризису.

Российские агенты прилагают серьезные усилия для приобретения передовых станков, заводского оборудования, исследований и технологий двойного назначения, сказал заместитель руководителя операций Службы безопасности Швеции Кристоффер Веделин.

По его словам, Россия нацелена на оборонную промышленность и передовые исследования современного оружия Швеции, такого как истребители Gripen.

Веделин отметил, что Россия пытается закупить камеры и лазерные технологии, разработанные для гражданских целей, которые можно интегрировать в российские системы вооружения.

Директор Службы безопасности и разведки Финляндии Юха Мартелиус рассказал, что Россия пытается украсть технологии, чтобы не отставать или получить преимущество над Западом в ближайшие десятилетия.

По его словам, речь идет о космических, квантовых, арктических и морских технологиях. Мартелиус отметил, что страны используют космические технологии для спутниковой съемки, связи и навигации.

В то же время России нужны санкционированные компьютерные технологии и обновление программного обеспечения для станков, сказал Мартелиус.

Директор британского агентства радиоэлектронной разведки Энн Кист-Батлер обвинила Россию в атаках, краже технологий, планировании саботажа и покушений.

