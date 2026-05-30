Інформація від розвідок про можливість масованого удару Росії на території України залишається актуальною. Важливо протягом цієї доби бути уважними до будь-якої загрози та сигналів повітряної тривоги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 30 травня 2026 року.

Зеленський про можливість масованого удару РФ

– Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Немає віри у те, що хтось у Москві, одумається. Обовʼязково бережіть життя – реагуйте на небезпеки, – сказав він.

Як стверджує президент, українська протиповітряна оборона, мобільні вогневі групи та бойова авіація перебувають у готовності настільки, наскільки це можливо, враховуючи постачання.

За його словами, відсоток збиття Shahed українськими воїнами стабільно перебуває на рівні 90–93%.

– По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL. Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає, – сказав Зеленський.

Зеленський про далекобійні удари по РФ

Президент відзначив українські підрозділи, які виконують завдання щодо далекобійних санкцій та мідлстрайків, адже є результати. План України щодо таких санкцій виконується у відповідь на російські удари, наголосив він.

– Дякую всім воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя Азовського моря. На цю глибину тимчасово окупованої території дрони вже дістають усе більше. Це вже відображається в Криму дефіцитом пального, – стверджує Зеленський.

За його словами, є за що відзначити підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ в дипстрайках.

Зокрема, були ураження російських військових літаків Ту-142, установки Іскандер та нафтових цілей.

– Збройні Сили України – по Ростовській області, Служба безпеки України – по Краснодарському краю, – наголосив президент.

На його думку, це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії. Він стверджує, що Росія могла б цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення.

Зеленський про обмін полоненими

Сьогодні президент провів нараду з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем.

Водночас українська сторона намагається активізувати всі канали комунікації зі США. За його словами, Україна розраховує, що будуть візити та перемовини. На рівні команди постійно триває спілкування.

Крім цього, треба продовжувати обміни. На початку травня саме за посередництва Америки домовлялись про формат 1000 на 1000. Треба все це реалізувати, переконаний Зеленський. Він зазначив, що Україна активно готується до нових переговорів в Європі.

Окремо він подякував Азербайджану за дуже відчутну енергетичну підтримку для України. За словами президента, Україна працює з Азербайджаном у безпековій сфері, щоб досвід і компетенції наших воїнів допомагали їм.

Зеленський зазначив, що погрози Росії на адресу сусідніх країн стали значно агресивнішими. Він наголосив, що це безпосередньо торкнулося Вірменії. Проте президент України переконаний, що лише вірменський народ вирішуватиме долю своєї країни.

